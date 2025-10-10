|
10.10.2025 06:07:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag 4 Ticks höher bei 128,73 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,75, das -tief bei 128,7 Prozent. Umgesetzt wurden 3.458 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
October 10, 2025 00:08 ET (04:08 GMT)
