ESchnapp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ESchnapp hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.74 ILS. Im Vorjahresviertel hatte ESchnapp 0.900 ILS je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 70.4 Millionen ILS – eine Minderung von 3.63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 73.1 Millionen ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch