Erste Schätzungen: Zhejiang Lante Optics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Lante Optics A lässt sich voraussichtlich am 25.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Zhejiang Lante Optics A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,330 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,280 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 10,34 Prozent auf 448,0 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Lante Optics A noch 406,0 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,850 CNY im Vergleich zu 0,550 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,43 Milliarden CNY, gegenüber 1,02 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch