10.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Tobii AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tobii AB gibt voraussichtlich am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,080 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Tobii AB nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 168,5 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 20,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 211,0 Millionen SEK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,127 SEK, gegenüber -0,890 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 894,4 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 857,0 Millionen SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Tobii AB
|
06:21
|Erste Schätzungen: Tobii AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Tobii AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Tobii AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
03.07.25
|Erste Schätzungen: Tobii AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Tobii AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.04.25
|Erste Schätzungen: Tobii AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)