07.10.2025 06:21:35
Erste Schätzungen: Third Coast Bancshares legt Quartalsergebnis vor
Third Coast Bancshares gibt voraussichtlich am 22.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,841 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Third Coast Bancshares ein EPS von 0,740 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 40,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Third Coast Bancshares einen Umsatz von 85,2 Millionen USD eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,78 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 200,9 Millionen USD, gegenüber 339,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
