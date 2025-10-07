Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 0.4%  SPI 17’292 0.5%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’378 0.0%  Euro 0.9313 -0.3%  EStoxx50 5’629 -0.4%  Gold 3’961 1.9%  Bitcoin 99’327 0.9%  Dollar 0.7952 -0.2%  Öl 65.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Karriere-Tipps von "Huffington Post" Ex-Chef-Redakteurin Arianna Huffington
Erste Schätzungen: AT&T vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Erste Schätzungen: Alcoa legt Quartalsergebnis vor
Erste Schätzungen: Tesla stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Fitch: Programm-Updates beeinflussen Rating für UBS Covered Bonds nicht
Suche...
Plus500 Depot

Third Coast Bancshares Aktie 114384815 / US88422P1093

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: Third Coast Bancshares legt Quartalsergebnis vor

Third Coast Bancshares
38.46 USD 2.82%
Kaufen Verkaufen

Third Coast Bancshares gibt voraussichtlich am 22.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,841 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Third Coast Bancshares ein EPS von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 51,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 40,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Third Coast Bancshares einen Umsatz von 85,2 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,78 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 200,9 Millionen USD, gegenüber 339,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch