Top News
BigBear.ai-Aktie bricht ein: BigBear.ai weitet Verlust aus und erleidet Umsatzrückgang
Innerlich gekündigt: So erkennt man die innere Kündigung - und das kann dagegen helfen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Microsoft und Meta sorgen für Spekulationen - steht hier bald ein Aktiensplit bevor?
Chancen und Gefahren: Wohin sich die NVIDIA-Aktie in Zukunft entwickeln könnte
12.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: PVH gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PVH wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.08.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen, dass PVH für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PVH in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 2,12 Milliarden USD im Vergleich zu 2,07 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,87 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,56 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,81 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

