Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 -0.4%  SPI 17’047 -0.2%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’124 -0.6%  Euro 0.9281 0.4%  EStoxx50 5’706 0.0%  Gold 3’945 0.1%  Bitcoin 88’968 -0.7%  Dollar 0.7999 0.8%  Öl 64.9 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor
eBay-Aktie fällt dennoch: Online-Auktionshaus hat in Q3 mehr verdient
Ausblick: Amazon präsentiert Quartalsergebnisse
Bumerang-Bewerbung: So gelingt der Schritt zum alten Arbeitgeber
Suche...
200.- Saxo-Deal

OTE Group Aktie 449134 / GRS260333000

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: OTE Group präsentiert Quartalsergebnisse

OTE Group
16.26 EUR 0.56%
Kaufen Verkaufen

OTE Group gibt voraussichtlich am 13.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,387 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,42 Prozent auf 884,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte OTE Group noch 897,2 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,46 EUR, gegenüber 1,16 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 3,61 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 3,59 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch