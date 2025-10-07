Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Norwegian Air Shuttle Aktie 1750814 / NO0010196140

07.10.2025 06:21:35

Erste Schätzungen: Norwegian Air Shuttle informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Norwegian Air Shuttle
1.33 CHF -5.06%
Norwegian Air Shuttle stellt voraussichtlich am 22.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 NOK. Im Vorjahresquartal waren 2,04 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,40 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,79 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,26 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 37,62 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 35,32 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch