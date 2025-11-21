Pierer Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02
|Fahrradengagement beendet
21.11.2025 07:08:00
Pierer Mobility verkauft Felt Bicycles an Minderheitsaktionäre
Pierer Mobility - bald Bajaj Mobility - hat das operative Engagement im Fahrradbereich mit dem Verkauf von Felt Bicycles beendet.
Pierer MobilityDie bisherigen Geschäftsführer und Minderheitsaktionäre Florian Burguet und Cesar Rojo werden die Gesellschaften in Spanien und Nordamerika inklusive der Marke übernehmen und eigenständig weiterführen.
14.65 CHF 0.33%
Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich, wie es in einer Mitteilung von Pierer Mobility vom Donnerstagabend heisst. Das Closing der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Verwaltungsrat und soll vor Jahresende abgeschlossen werden.
Damit fokussiert sich das Unternehmen künftig auf das Segment Motorcycles mit den Kernmarken KTM, GasGas und Husqvarna.
Wels (awp)
