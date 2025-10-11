Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lepu Medical Technology (Beijing) wird voraussichtlich am 25.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,150 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lepu Medical Technology (Beijing) 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lepu Medical Technology (Beijing) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,94 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,40 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,599 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,130 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 6,74 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 6,05 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch