Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’623 -0.1%  SPI 17’361 -0.1%  Dow 46’925 0.5%  DAX 24’330.0300 0.3%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 5’687 0.1%  Gold 4’125 -5.3%  Bitcoin 88’276 0.7%  Dollar 0.7959 0.5%  Öl 61.6 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Diese Begriffe rund um Bitcoin & Co. sollte man kennen
L'Oreal-Aktie: Schnelleres Wachstum im dritten Quartal
Erste Schätzungen: Commerzbank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erste Schätzungen: Zalando stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Erste Schätzungen: GEA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

KLX Energy Services Holdings Aktie 56216480 / US48253L2051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: KLX Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KLX Energy Services Holdings
1.47 EUR -12.50%
Kaufen Verkaufen

KLX Energy Services präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,720 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 41,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,510 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 13,13 Prozent auf 164,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte KLX Energy Services noch 188,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -3,790 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 626,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 709,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch