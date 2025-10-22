Erste Schätzungen: KLX Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KLX Energy Services präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,720 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 41,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,510 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 13,13 Prozent auf 164,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte KLX Energy Services noch 188,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -3,790 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 626,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 709,3 Millionen USD im Vorjahr.

