KLX Energy Services Holdings Aktie 56216480 / US48253L2051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: KLX Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KLX Energy Services präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,720 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 41,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,510 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 13,13 Prozent auf 164,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte KLX Energy Services noch 188,9 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -3,790 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -3,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 626,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 709,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu KLX Energy Services Holdings Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: KLX Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: KLX Energy Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: KLX Energy Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.25