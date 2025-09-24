Erste Schätzungen: Helen of Troy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Helen of Troy lässt sich voraussichtlich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Helen of Troy die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,526 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 474,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 416,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,52 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,76 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,91 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch