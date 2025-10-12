Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Grupo Traxion SAB de CV Registered a Aktie

12.10.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Traxion SAB de CV Registered a
0.70 EUR -1.40%
Grupo Traxion SAB de CV Registered A wird voraussichtlich am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,295 MXN je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,170 MXN je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,31 Milliarden MXN – das wäre ein Zuwachs von 23,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,53 Milliarden MXN umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 MXN, gegenüber 1,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 33,97 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,14 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

