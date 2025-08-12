Erste Schätzungen: FU JIAN ANJOY FOODS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FU JIAN ANJOY FOODS wird voraussichtlich am 26.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 1,04 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,25 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,99 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 6,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte FU JIAN ANJOY FOODS einen Umsatz von 3,76 Milliarden CNY eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,22 CNY im Vergleich zu 5,08 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 16,11 Milliarden CNY, gegenüber 15,00 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch