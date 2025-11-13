Erste Schätzungen: Frontline öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Frontline lädt voraussichtlich am 28.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,271 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD erwirtschaftet worden.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 265,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 45,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 490,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,23 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,20 Milliarden USD, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch