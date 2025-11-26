Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.11.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Dollarama verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dollarama wird voraussichtlich am 11.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,10 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dollarama noch ein Gewinn pro Aktie von 0,980 CAD in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,89 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 20,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,56 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,58 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,18 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 7,20 Milliarden CAD, gegenüber 6,41 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch