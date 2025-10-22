Erste Schätzungen: Ajinomoto gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ajinomoto stellt voraussichtlich am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 31,34 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 25,98 JPY je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 378,74 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Ajinomoto für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 392,73 Milliarden JPY aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 127,63 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 69,77 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.594,26 Milliarden JPY, gegenüber 1.530,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch