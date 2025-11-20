Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
BNP Paribas-Aktie: Höherer Kapitalpuffer in Planung
Tesla-Aktie im Fokus: Musk plant grosse Veränderungen für Robotaxis
Goldpreis: Zinshoffnungen erodieren nach Fed-Protokoll
Franken, Euro, Dollar: Wenig Bewegung vor US-Daten
Bitcoin-Treasury-Unternehmen Strategy weitet BTC-Reserven aus
20.11.2025 08:00:03

EQS-News: Pyrum Innovations AG und SUAS Ecology s.r.o. schliessen Shareholder Agreement für gemeinsames Werk in Tschechien

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Vereinbarung/Kooperation
Pyrum Innovations AG und SUAS Ecology s.r.o. schliessen Shareholder Agreement für gemeinsames Werk in Tschechien

20.11.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pyrum Innovations AG und SUAS Ecology s.r.o. schliessen Shareholder Agreement für gemeinsames Werk in Tschechien

  • Pyrum sichert Eigenkapitalanteil von 49 %
  • Langfristiger Ölabnahmevertrag für neues Werk über zehn Jahre geschlossen
  • Inbetriebnahme voraussichtlich 2027

Dillingen / Saar, 20. November 2025 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, ISIN: DE000A2G8ZX8) und die SUAS Ecology s.r.o. haben eine Beteiligungsvereinbarung (Shareholder Agreement) für das Joint Venture „SUAS reTIRE s.r.o.“ in Tschechien unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung beteiligt sich Pyrum mit 49 % am Eigenkapital des neuen Gemeinschaftsunternehmens, das die Entwicklung, den Bau und den Betrieb eines hochmodernen Recyclingwerks in Tschechien vorsieht.

Mit der erfolgreichen Sicherstellung ihres Eigenkapitalanteils von rund 8,6 Mio. € hat Pyrum einen wichtigen Schritt zur vollständigen Projektfinanzierung erreicht. Ein weiterer grosser Meilenstein ist der Abschluss eines langfristigen Ölabnahmevertrags über zehn Jahre für das im künftigen Werk produzierte Pyrolyseöl - ein starkes Signal für das Vertrauen in Pyrums Technologie und die Zukunftsfähigkeit des Projekts.

Als nächstes folgen die Finalisierung der Kreditverträge mit der finanzierenden Bank in Tschechien sowie der Abschluss des Anlagenkaufvertrags. Spätestens im Frühjahr 2026 sollen zudem Anlagenteile mit langen Lieferzeiten (Long-Lead-Items) bestellt werden, parallel zur Vorbereitung des Spatenstichs. Der Baustart markiert den Übergang in die Umsetzungsphase und wird einen bedeutenden Beitrag zum Ausbau einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft in Europa leisten.

Martin Cermák, Stellvertretender Vorsitzender der SUAS GROUP und Vorstandsvorsitzender von Sokolovská uhelná: „Mit der Unterzeichnung des Vertrags freuen wir uns auf eine langfristige und enge Zusammenarbeit mit Pyrum. Diese Partnerschaft vereint unsere technologische Expertise, industrielle Stärke und strategischen Ziele in einem Projekt von besonderer Bedeutung. Wir sind stolz darauf, die wachsende Kreislaufwirtschaft in Europa gemeinsam mit Pyrum aktiv mitzugestalten. Jetzt beginnt eine neue Phase, in der wir dieses Werk Realität werden lassen und das volle Potenzial unserer Zusammenarbeit ausschöpfen werden.“

Pascal Klein, Vorstandsvorsitzender der Pyrum Innovations AG: „Wir freuen uns sehr auf die nächsten gemeinsamen Schritte mit SUAS reTIRE. Mit der Sicherung der Eigenkapitalbasis und dem abgeschlossenen Ölabnahmevertrag haben wir zwei entscheidende Meilensteine erreicht, die das Vertrauen in unser gemeinsames Projekt weiter stärken. Dieses neue Werk ist für uns weit mehr als nur eine weitere Anlage – es steht für Fortschritt, Kooperation und den Beweis, dass Kreislaufwirtschaft im industriellen Massstab erfolgreich funktionieren kann. Gemeinsam mit SUAS wollen wir zeigen, dass nachhaltige Technologien und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können.“

Die neue Anlage mit einer Recyclingkapazität von über 22.000 Tonnen Altreifen jährlich wird in Vresová, nahe der deutsch-tschechischen Grenze, entstehen und voraussichtlich 2027 den Betrieb aufnehmen. SUAS betreibt am Standort bereits ein Kraftwerk, das das bei der Pyrolyse entstehende Gas künftig ohne zusätzliche Investitionen verstromen kann – ein wichtiger Schritt für eine effiziente und ressourcenschonende Energieverwertung.
 

Über SUAS GROUP a.s. & Sokolovská uhelná, Rechtsnachfolgerin, a.s.

Die SUAS GROUP ist eine fortschrittliche Gruppe von Unternehmen, die vor allem in den Bereichen Energie, Transport, Kreislaufwirtschaft, Immobilienentwicklung und Maschinenbau tätig sind. Die vielfältigen Aktivitäten der Gruppe ergeben sich aus ihrem Engagement für die Zukunft der Region, die Umweltqualität und die nachhaltige Entwicklung. Die von der Gruppe vorbereiteten und umgesetzten Initiativen stehen im Einklang mit dem schrittweisen Übergang zu emissionsfreier Energie und der Transformation von Sokolov und der gesamten Region.

Sokolovská uhelná ist einer der grössten unabhängigen Stromerzeuger in der Tschechischen Republik. Das Unternehmen erzeugt auch Wärmeenergie und versorgt 51.000 Haushalte in den Regionen Karlovy Vary und Sokolov. Eines ihrer wichtigsten Produkte ist Energiekohle.
 

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schliesst das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig und nachhaltig.

www.pyrum.net

 

Kontakt

IR.on AG
Frederic Hilke
Tel: +49 221 9140 970 
E-Mail: pyrum@ir-on.com 

Pyrum Innovations AG
Dieselstrasse 8
66763 Dillingen / Saar 
E-Mail: presse@pyrum.net


20.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyrum Innovations AG
Dieselstrasse 8
66763 Dillingen/Saar
Deutschland
Telefon: +49 6831 959 480
E-Mail: contact@pyrum.net
Internet: www.pyrum.net
ISIN: DE000A2G8ZX8
WKN: A2G8ZX
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2232924

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232924  20.11.2025 CET/CEST

