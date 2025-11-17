Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.11.2025 09:49:53

EQS-News: Pyramid AG: Umstellung auf Namensaktien vollzogen

Pyramid
1.10 EUR -2.22%
EQS-News: Pyramid AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Pyramid AG: Umstellung auf Namensaktien vollzogen

17.11.2025 / 09:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pyramid AG: Umstellung auf Namensaktien vollzogen

  • Neue ISIN DE000A40ZWM7 und WKN A40ZWM gültig ab heute
  • Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch
  • Schnellere, direktere Kommunikation mit Aktionären und höhere Transparenz

München, 17. November 2025 – Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A40ZWM7, WKN A40ZWM), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, hat die bisherigen Inhaberaktien zum heutigen 17. November 2025 auf Namensaktien umgestellt. Die ordentliche Hauptversammlung der Pyramid AG hatte diese Umstellung am 26. August 2025 mit grosser Mehrheit beschlossen.

Mit der Umstellung aller 23.068.175 Aktien im Verhältnis 1:1 ändern sich auch die Wertpapierkennungen der Aktie: Die neue ISIN der Pyramid-Aktie lautet DE000A40ZWM7, die neue WKN A40ZWM. Das Tickersymbol lautet unverändert M3BK. Die Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch durch die jeweiligen Depotbanken.

„Mit der Einführung von Namensaktien können wir in den direkten Dialog mit unseren Aktionären treten: Namensaktien erlauben die gezielte und schnellere Kommunikation. Zudem eröffnen sich neue Möglichkeiten für digitale und internationale Kommunikation. Viele institutionelle Investoren und Finanzdienstleister legen vermehrt Wert auf die Transparenz der Aktionärsstruktur – auch jenseits der gesetzlichen Meldeschwellen“, erläutert Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG, die Umstellung.

In den kommenden Tagen werden die Aktionäre der Pyramid AG von ihren Depotbanken über die Umstellung der Inhaberaktien und die Ersteintragung in das Aktienregister informiert. Die Meldung der Aktionäre in das Aktienregister des Emittenten erfolgt durch die Depotbanken.
 

Über die Pyramid AG:
Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März 2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A40ZWM7). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) – Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen, China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine 100-prozentige Beteiligung an der RNT Rausch GmbH, einem in Deutschland ansässigen Technologiepionier, der seit über 25 Jahren für hochperformante, individuelle IT-Infrastrukturlösungen steht – von Servern und Storage-Appliances bis zu mobilen Rechenzentren. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.
 

Kontakt Pyramid AG:
Andreas Empl
Vorstandsvorsitzender
info@pyramid-ag.com
www.pyramid-ag.com
ISIN: DE000A40ZWM7 | WKN: A40ZWM | Symbol: M3BK
 

Ansprechpartner Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon +49 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


17.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pyramid AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland
Telefon: +49 89 244192 200
Fax: +49 89 244192 230
E-Mail: info@pyramid-ag.com
Internet: www.pyramid-ag.com
ISIN: DE000A40ZWM7
WKN: A40ZWM
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2230822

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2230822  17.11.2025 CET/CEST

Analysen zu Pyramid AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
