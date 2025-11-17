EQS-News: Pyramid AG: Umstellung auf Namensaktien vollzogen

Pyramid Aktie 150185316 / DE000A40ZWM7
17.11.2025 09:49:53
|
EQS-News: Pyramid AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
München, 17. November 2025 – Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A40ZWM7, WKN A40ZWM), ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor, hat die bisherigen Inhaberaktien zum heutigen 17. November 2025 auf Namensaktien umgestellt. Die ordentliche Hauptversammlung der Pyramid AG hatte diese Umstellung am 26. August 2025 mit grosser Mehrheit beschlossen.
Mit der Umstellung aller 23.068.175 Aktien im Verhältnis 1:1 ändern sich auch die Wertpapierkennungen der Aktie: Die neue ISIN der Pyramid-Aktie lautet DE000A40ZWM7, die neue WKN A40ZWM. Das Tickersymbol lautet unverändert M3BK. Die Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch durch die jeweiligen Depotbanken.
„Mit der Einführung von Namensaktien können wir in den direkten Dialog mit unseren Aktionären treten: Namensaktien erlauben die gezielte und schnellere Kommunikation. Zudem eröffnen sich neue Möglichkeiten für digitale und internationale Kommunikation. Viele institutionelle Investoren und Finanzdienstleister legen vermehrt Wert auf die Transparenz der Aktionärsstruktur – auch jenseits der gesetzlichen Meldeschwellen“, erläutert Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG, die Umstellung.
In den kommenden Tagen werden die Aktionäre der Pyramid AG von ihren Depotbanken über die Umstellung der Inhaberaktien und die Ersteintragung in das Aktienregister informiert. Die Meldung der Aktionäre in das Aktienregister des Emittenten erfolgt durch die Depotbanken.
Über die Pyramid AG:
Kontakt Pyramid AG:
Ansprechpartner Investor Relations
17.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Unternehmen:
|Pyramid AG
|Sendlinger-Tor-Platz 8
|80336 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 244192 200
|Fax:
|+49 89 244192 230
|E-Mail:
|info@pyramid-ag.com
|Internet:
|www.pyramid-ag.com
|ISIN:
|DE000A40ZWM7
|WKN:
|A40ZWM
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2230822
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2230822 17.11.2025 CET/CEST
