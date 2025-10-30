EQS-News: naoo AG stellt Konzernabschluss auf IFRS um und treibt konzernweite ERP-Harmonisierung voran

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

naoo AG stellt Konzernabschluss auf IFRS um und treibt konzernweite ERP-Harmonisierung voran



30.10.2025 / 09:38 CET/CEST







Medienmitteilung

naoo AG stellt Konzernabschluss auf IFRS um und treibt konzernweite ERP-Harmonisierung voran

• Die Umstellung auf IFRS stärkt die Ausrichtung auf die internationalen Kapitalmärkte und verbessert die Vergleichbarkeit mit börsennotierten Wettbewerbern

• Die Integration der kürzlich übernommenen Kingfluencers AG in die zentrale ERP-Plattform des Konzerns fördert die operative Effizienz und Skalierbarkeit

Zürich, 30. Oktober 2025 – Die naoo AG (Düsseldorf: NAO; ISIN: CH1323306329), ein Social-Media- und Influencer-Marketing-Unternehmen der nächsten Generation, das Menschen und Marken durch personalisiertes, gamifiziertes Engagement und ein KI-gestütztes Ökosystem miteinander verbindet, gab heute bekannt, dass es mit der Umstellung seiner konsolidierten Finanzberichterstattung auf die International Financial Reporting Standards (IFRS) begonnen hat. Die Einführung der IFRS wird die globale Vergleichbarkeit verbessern und die Transparenz für die internationale Investorengemeinschaft erhöhen. Der Konzern wird seinen ersten konsolidierten IFRS-Jahresabschluss mit dem Geschäftsbericht 2025 veröffentlichen, der weitere Details zur Umstellung enthalten wird.

Kevin Dragon, CFO der naoo AG:

„Die Umstellung auf IFRS ist ein wichtiger Pfeiler unserer internationalen Wachstumsstrategie und stärkt unser Engagement für globale Transparenz. Zusammen mit der laufenden Integration unserer konzernweiten Systeme schafft dies eine solide Grundlage für eine skalierbare Wertschöpfung.“

Das Unternehmen hat mit der Integration der Kingfluencers AG in seine einheitliche ERP-Plattform begonnen. Das einheitliche System beseitigt redundante Prozesse und liefert konsolidierte Daten – ein entscheidender Schritt, um durch die Straffung wichtiger Funktionen wie Finanzen, Personalwesen und Vertrieb operative Synergien aus der Übernahme zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naoo.com.

Über naao

Die naoo AG betreibt eine Social-Media-Plattform der nächsten Generation, die Menschen basierend auf ihren Interessen und Vorlieben miteinander verbindet. Sie bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch Gamification und personalisierte Inhalte. Mit ihrem innovativen Punkte- und Belohnungssystem fördert naoo das Engagement der NutzerInnen und ermöglicht es ihnen, direkt von ihrer Aktivität auf der Plattform zu profitieren. Die GeschäftskundInnen von naoo können massgeschneiderte Angebote erstellen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt sind, und diese mit naoo-Punkten motivieren, ihre Geschäftslokale zu besuchen. Diese Punkte können gegen verschiedene Belohnungen eingelöst werden, was sowohl für die NutzerInnen als auch für die GeschäftspartnerInnen einen Mehrwert schafft. Die naoo-App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store verfügbar. Der Hauptsitz der naoo AG befindet sich in Zug, Schweiz. Das Unternehmen ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Tickersymbol: NAO, ISIN: CH1323306329). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.naoo.com.

Über Kingfluencers

Kingfluencers AG ist die führende Schweizer Agentur für Influencer- und Social-Media-Marketing mit Hauptsitz in Zürich und Teil der naoo Group. Seit 2016 hat sich das Unternehmen als Schlüsselpartner für Marken etabliert, die authentische und wirkungsvolle digitale Kampagnen umsetzen möchten. Dabei kombiniert Kingfluencers Performance Marketing mit kraftvollem Storytelling über alle relevanten Kanäle hinweg. Mit einem starken Netzwerk von 3.800 Influencern in der Schweiz und in Deutschland, einer eigenen Kampagnenplattform und einem ergebnisorientierten, datenbasierten Ansatz hat Kingfluencers über 2.100 erfolgreiche Kampagnen in der DACH-Region umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde Kingfluencers Teil der naoo Group – mit dem Ziel, die Zukunft von Social Media in der Schweiz und darüber hinaus aktiv mitzugestalten.

Kontakt für Investoren

Aisha Lindman, MBA

Phone: +41 (0) 79 867 10 10

E-Mail: IR@naoo.com

Kontakt für Medien

edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Jessica Pommer

Eschersheimer Landstr. 42

60322 Frankfurt a.M.

Tel.: +49 (0) 69 905505-52

E-Mail: naoo@edicto.de

Kontakt für NutzerInnen und Creator

Benjamin Duthaler

Head of Community Management

E-Mail: benjamin.duthaler@naoo.com