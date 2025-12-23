EQS-News: naoo AG stärkt Eigenkapital durch Wandlung von Darlehen

EQS-News: naoo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmassnahme

naoo AG stärkt Eigenkapital durch Wandlung von Darlehen



23.12.2025 / 09:00 CET/CEST

naoo AG stärkt Eigenkapital durch Wandlung von Darlehen

Bilanzstärkung durch Umwandlung von rund CHF 5.2 Mio. vom Hauptaktionär gewährten Darlehen



Zürich, Schweiz 23. Dezember 2025 – Die naoo AG (Düsseldorf: Ticker: NAO; ISIN: CH1323306329) hat im Rahmen ihres bestehenden Kapitalbands eine Kapitalerhöhung durchgeführt und dabei von ihrem Hauptaktionär Dr. Thomas Wolfensberger gewährte Gesellschafterdarlehen in der Höhe von rund CHF 5.2 Mio in Eigenkapital umgewandelt. Die Massnahme dient der weiteren Stärkung der Bilanz und der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft.

Im Zuge der Kapitalerhöhung wurden insgesamt 1’093’020 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ausgegeben. Davon wurden 1’078’020 Aktien durch Verrechnung mit bestehenden Gesellschafterdarlehen von Dr. Thomas Wolfensberger liberiert. Zusätzlich wurden 15’000 Aktien durch eine Bareinlage einer weiteren Investorin ausgegeben.

Die umgewandelten Gesellschafterdarlehen wurden vollumfänglich vom Hauptaktionär zur Verfügung gestellt und setzen sich aus zwei Komponenten zusammen: einerseits aus Cash-Darlehen, die Dr. Thomas Wolfensberger der Gesellschaft in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt hat, und andererseits aus Vorleistungen in Form von Aktienbereitstellungen, die für Rechnung der naoo AG erbracht wurden.

Diese Aktienbereitstellungen erfolgten unter anderem zur Vorfinanzierung von vertraglich geschuldeten Kaufpreisteilen im Zusammenhang mit der Akquisition der Kingfluencers AG, da der Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt keine eigenen Aktien zur Erfüllung dieser Verpflichtungen zur Verfügung standen. Der Hauptaktionär ist damit für Verpflichtungen der Gesellschaft in Vorleistung getreten.

Die daraus entstandenen Gesellschafterdarlehen wurden nun im Rahmen der Kapitalerhöhung in Eigenkapital überführt. Die Transaktion führt zu keinem neuen Mittelzufluss und stellt keine neue externe Finanzierung dar. Es handelt sich um eine bilanzielle Umstrukturierung, durch welche sich die Eigenkapitalquote der Gesellschaft verbessert, ohne die wirtschaftliche Substanz oder strategische Ausrichtung der naoo AG zu verändern.

Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Aktienkapital der naoo AG CHF 5’561’277, eingeteilt in ebenso viele vollständig liberierte Namenaktien. Der Hauptaktionär verfolgt eine langfristige Beteiligungsstrategie und unterstützt die naoo AG weiterhin aktiv bei der Umsetzung ihrer Wachstums- und Integrationsstrategie.

Über naoo

naoo gestaltet die Zukunft Creator-getriebener Sozialer Medien – unterstützt durch künstliche Intelligenz und eine skalierbare Plattform, die auf echte, sinnstiftende Interaktionen ausgelegt ist. Im Zentrum der Gruppe steht die naoo Plattform – ein Social-Media-, Local-Advertising- und Loyalty-Ökosystem der nächsten Generation, das Menschen auf Basis ihrer Interessen und Präferenzen miteinander verbindet. Die Plattform bietet ein einzigartiges Nutzererlebnis durch personalisierte Inhalte, Gamification sowie ein innovatives Punkte- und Rewards-System, mit dem Nutzer direkt von ihrem Engagement profitieren. Geschäftskunden können individualisierte Angebote erstellen, die genau auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten sind, und Einkäufe sowie Besuche in Stores gezielt durch naoo Points fördern. Diese Punkte können für eine Vielzahl von Rewards eingelöst werden. Mit dem Beitritt von Kingfluencers zur Gruppe – der grössten Influencer-Agentur der Schweiz und einer der grössten in der DACH-Region – verbindet naoo Plattform-Innovation mit marktführender Expertise in den Bereichen Creator, Kampagnen und Brand Storytelling. naoo entwickelt sich zu einem integrierten Ökosystem weiter, das unter anderem eigene, creator-getriebene Medienformate wie Vertical Shorts und Content Hubs beinhaltet. Diese erweitern die Reichweite, vertiefen das Engagement und unterstützen ein diversifiziertes, IP-basiertes Geschäftsmodell. naoo AG hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz, beschäftigt 41 Mitarbeitende und ist an der Börse Düsseldorf gelistet (Ticker: NAO, ISIN: CH1323306329).

Investoren und Medien:

Karl Fleetwood

Chief Operating Officer

Phone: +41 (0)79 867 10 10

E-mail: Karl.Fleetwood@naoo.com