01.12.2025 15:00:04
EQS-News: Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden abgeschlossen
|
EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Mutares hat die Übernahme der M3 Group in Schweden abgeschlossen
München, 1. Dezember 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme von M3 Schakt AB, M3 Rental AB und Schaktförmedlingen Sverige AB („M3 Group“) erfolgreich abgeschlossen. Die M3 Group ist ein schwedischer Anbieter von Transport-, Bau- und Maschinenvermietungsdienstleistungen, der sich auf Infrastrukturprojekte wie U-Bahnen, Strassen und Eisenbahnen spezialisiert hat und grosse private Bauunternehmen bedient. Die Transaktion ist eine Add-on-Akquisition für GDL Anläggning & Miljö im Segment Infrastructure & Special Industry.
Für GDL Anläggning & Miljö bietet die Übernahme der M3 Group lukrative Synergien, eine strategische geografische Expansion sowie eine Stärkung aller Geschäftsbereiche. Mit ca. 44 Mitarbeitenden und einem robusten Netzwerk von Subunternehmern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von ca. EUR 35 Mio. Die Übernahme wird die Präsenz von Mutares in Skandinavien weiter ausbauen und die Position auf dem nordischen Infrastruktur- und Baumarkt stärken.
Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), eine börsennotierte Private-Equity-Holdinggesellschaft mit Niederlassungen in München (Hauptsitz), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, erwirbt Unternehmen in Sondersituationen, die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen, und verkauft sie nach einem Repositionierungs- und Stabilisierungsprozess wieder.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol „MUX” (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und sind Bestandteil des Auswahlindex SDAX.
Mutares SE & Co. KGaA
Pressekontakt in Deutschland
Pressekontakt in Frankreich
Pressekontakt in Grossbritannien
01.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2237726
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2237726 01.12.2025 CET/CEST
