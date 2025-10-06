Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 0.4%  SPI 17’292 0.5%  Dow 46’709 -0.1%  DAX 24’378 0.0%  Euro 0.9316 -0.3%  EStoxx50 5’629 -0.4%  Gold 3’955 1.8%  Bitcoin 99’617 1.2%  Dollar 0.7953 -0.2%  Öl 65.6 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So lukrativ wäre eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren gewesen
So lohnend wäre eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren gewesen
September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning steigt mit TELO Trucks in den Markt für E-Pickups ein
Warnung vor Blase: Wells Fargo empfiehlt trotzdem KI-Aktien um NVIDIA und Co.
Suche...
200.- Saxo-Deal

HAWESKO Aktie 893434 / DE0006042708

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 19:00:04

EQS-News: Hawesko Holding SE: Nicolas Tantzen ist neuer CFO

HAWESKO
48.34 CHF 0%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: HAWESKO Holding SE / Schlagwort(e): Personalie
Hawesko Holding SE: Nicolas Tantzen ist neuer CFO

06.10.2025 / 19:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG
 

Hawesko Holding SE: Nicolas Tantzen ist neuer CFO

Hamburg, 06.10.2025. Die Weinhandelsgruppe Hawesko Holding SE (HAW, HAWG.DE, DE0006042708) gibt bekannt, dass Nicolas Tantzen (33) neuer Finanzvorstand (CFO) der Unternehmensgruppe ist. Nicolas Tantzen ist seit 2019 für die Hawesko-Gruppe im Finanzbereich tätig und war zuvor fünf Jahre bei PricewaterhouseCoopers. Er ist ein ausgewiesener Finanz- und Steuerexperte. In der Hawesko-Gruppe leitete er bis 2023 den Bereich des Corporate Finance in der Hawesko Holding SE, bevor er 2024 die Position des kaufmännischen Geschäftsführers im E-Commerce-Segment des Konzerns übernommen hat. Hendrik Schneider (53), bisheriger Finanzvorstand (CFO), verantwortlich für Corporate Finance, Audit und Legal, Investor Relations, IT und Logistik, wird aus dem Unternehmen in bestem gegenseitigen Einvernehmen ausscheiden.

Detlev Meyer, Aufsichtsratsvorsitzender der Hawesko Holding SE: „Wir danken Herrn Schneider für seinen engagierten und erfolgreichen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen als auch privaten Weg alles Gute. Zugleich freue ich mich, dass wir mit Nicolas Tantzen einen internen und überaus qualifizierten Nachfolger für diese wichtige Position gewinnen konnten. Aufgrund seiner bisherigen Rollen ist er mit den Themen der Hawesko Holding SE bestens vertraut. Mit der Ernennung von Nicolas Tantzen ist ein reibungsloser Übergang gewährleistet. Ich wünsche ihm einen erfolgreichen Start und gutes Gelingen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.“

Im Rahmen der Konzernstrategie setzt der Hawesko-Vorstand gezielt auf Wachstum im sich konsolidierenden Weinmarkt, treibt die Digitalisierung voran und stärkt die Segmente.

 

# # #

 

Als führende Handelsgruppe für hochwertige Weine, Champagner und Spirituosen beschäftigt der Hawesko- Konzern in den Segmenten Retail (Jacques’ und Wein & Co.), B2B (insbesondere Wein Wolf, Abayan und Grand Cru Select) und E-Commerce (insbesondere HAWESKO, Vinos und WirWinzer) rund 1.200 Mitarbeiter. Die Aktien der Hawesko Holding SE werden ausser an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

 

Herausgeber:

Hawesko Holding SE Elbkaihaus

Grosse Elbstrasse 145 d 22767 Hamburg

 

Internet:

hawesko-holding.com Konzerninformationen

hawesko.de Grosses Sortiment für Weinliebhaber

jacques.de Jacques‘ Standorte und Online-Angebot

weinco.at Österreichs führender Weinfachhändler

vinos.de Die besten Weine aus Spanien

wirwinzer.de Deutsche Weine direkt vom Erzeuger

tesdorpf.de Traditionsreicher Fine Wine Händler

weinart.de Raritäten und Spitzenweine der Welt

enzo.de Italienische Weine und Lebensart

globalwine.ch Premium-Portfolio für höchste Qualitätsansprüche

weinwolf.de Internationale Weinvielfalt

volume-spirits.de  Erlesene Spirituosen-Portfolio

abayan.de Spitzenweine aus Italien

global-wines.cz Omnichannel Premiumhändler in Tschechien

dunker.ee Premiumdistributeur im Baltikum

 

Presse- und Investor-Relations-Kontakt: Tel. (040) 30 39 21 00

Fax (040) 30 39 21 05

E-Mail: ir@hawesko-holding.com


06.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hawesko Holding SE
Grosse Elbstrasse 145 d
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 30 39 2100
Fax: +49 40 30 39 2105
E-Mail: ir@hawesko-holding.com
Internet: www.hawesko-holding.com
ISIN: DE0006042708
WKN: 604270
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2208846

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2208846  06.10.2025 CET/CEST