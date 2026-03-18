EQS-News: Hauptversammlung der All for One Group beschliesst Dividende in Höhe von 1,20 EUR // Start der Integration der neu erworbenen »apsolut Gruppe«

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Hauptversammlung der All for One Group beschliesst Dividende in Höhe von 1,20 EUR // Start der Integration der neu erworbenen »apsolut Gruppe«



18.03.2026 / 09:06 CET/CEST

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Hauptversammlung der All for One Group beschliesst Dividende in Höhe von 1,20 EUR // Start der Integration der neu erworbenen »apsolut Gruppe« Ausschüttungsquote in Höhe von 52% bestätigt nachhaltige Dividendenstrategie

Vorstand erläutert strategischen Hintergrund jüngster Beteiligungen

Weiterer Ausbau der internationalen Aufstellung

Erwerb von rund 115.000 Aktien im Rahmen des aktuellen Aktienrückkaufangebots Filderstadt, 18. März 2026 – Die All for One Group SE, führender IT-, Consulting- und Service-Provider aus Filderstadt, hat gestern ihre Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024/25 durchgeführt. Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre stimmten bei allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung zu. Neben der Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr legte der Vorstand in seinen Ansprachen besonderen Wert auf die Erläuterung der Strategie, die Herausforderungen des Marktumfelds sowie die jüngst erfolgten der Erwerb des internationalen SAP Procurement Spezialisten apsolut sowie die Beteiligung am österreichischen Cybersecurity -Spezialisten BrightFlare. Auf der Hauptversammlung, die in Präsenz stattfand, waren 61,9% des gezeichneten Kapitals vertreten. Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Aktie beschlossen

Mit dem Vorschlag einer Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Aktie bestätigt All for One die Positionierung als nachhaltiger Dividendentitel. Die Aktionäre profitieren von der soliden Geschäftsentwicklung und dem steigenden Anteil der wiederkehrenden Erlöse. Der Dividendenvorschlag berücksichtigt die aktuellen Entwicklungen und die geplante Expansionsstrategie. Mit einer geplanten Ausschüttungsquote von 52% setzt die All for One Group SE ihre kontinuierliche Dividendenpolitik fort und schüttet damit rund die Hälfte des Jahresüberschusses aus. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 3,4%, auf Basis des Aktienkurses von 35,5 EUR am 13. März 2026. Umsetzung der angekündigten M&A-Strategie

Zu Beginn des Jahres 2026 hat All for One mit zwei Akquisitionen die angekündigte M&A-Strategie beschleunigt. In seiner Rede an die Aktionäre erläuterte Michael Zitz, CEO der All for One Group, die strategische Bedeutung dahinter. Mitte Januar wurde der Erwerb des internationalen SAP Procurement-Spezialisten und SAP Gold Partner »apsolut Group« angekündigt, der am 5. März 2026 erfolgreich abgeschlossen wurde. Die in Bielefeld ansässige »apsolut Group« adressiert insbesondere den gehobenen Mittelstand und Konzerne im dynamisch wachsenden Beschaffungssegment und verfügt dort über eine starke Wettbewerbsposition. Durch den Erwerb erweitert sich die Präsenz der Gruppe um sechs zusätzliche Länder: Tschechien, Frankreich, Spanien, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien. Damit beschleunigt die Gesellschaft ihre internationale Expansion und baut ihre Position in strategisch wichtigen Märkten weiter aus. Anfang Februar folgte der Ewerb einer 25%igen Minderheitsbeteiligung an dem österreichischen Cybersecurity-Anbieter BrightFlare FlexCo. Dieser ist auf Services zum Schutz industrieller Anlagen und kritischer Infrastrukturen vor Cyberattacken durch Awareness & Testing, Information Technology Security sowie Operational Technology Security spezialisiert. All for One baut damit den stark nachgefragten Bereich der Cybersicherheit weiter aus. Im Jahr 2030 besteht die Option zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung. »Mit den beiden Massnahmen setzen wir einen wichtigen Baustein unserer Strategie um und stärken die All for One Group in vielfacher Hinsicht. So verlängern und vertiefen wir unser Leistungsangebot entlang der SAP-Wertschöpfungskette. Zugleich erschliessen wir neue Märkte und Kunden. Mit den internationalen Standorten der akquirierten Unternehmen weiten wir zudem unsere globale Präsenz aus, wovon auch unsere Kunden profitieren. Es ist ein strategisch perfekter Fit! apsolut und Brightflare profitieren von unserer Erfahrung und der Position als eine der führenden Beratungen rund um SAP für den gehobenen Mittelstand«, erläuterte Michael Zitz den Aktionärinnen und Aktionären. KI als zentrales Branchenthema

Auch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) spielte in der Rede von Michael Zitz eine wichtige Rolle. All for One sei hier gleich in zweifacher Hinsicht aktiv. Einerseits als IT-, Consulting- und Service-Provider, der seine Kunden für Innovationen begeistert, konkrete Use Cases, also Anwendungsbeispiele, entwickelt oder bei der Integration und Anwendung von eingebundenen KI-Lösungen unterstützt. Dazu zähle bei SAP die KI-Anwendung Joule und bei Microsoft Office Copilot. Auf der anderen Seite geht es für All for One darum, die Effizienz interner Prozesse durch KI zu steigern. Auch hier werden gezielt Einsatzmöglichkeiten geprüft, die zur einer Beschleunigung oder verbesserten Qualität führen. Aktienrückkaufprogramm und Erhöhung der Gewinnrücklage

Im vergangenen Geschäftsjahr hat die All for One Group ihr Aktienrückprogramm fortgesetzt. Am 10. Februar 2026 hat die Gesellschaft den bestehenden Aktionären darüber hinaus ein öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 115.000 auf den Namen lautende Stückaktien der All for One Group SE gemacht, was einem Anteil von bis zu 2,3% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Insgesamt wurden 114.953 Aktien erworben. Auch diese rückgekauften Aktien sollen für alle gesetzlichen Verwendungsoptionen wie die Einziehung, die Verwendung zur Finanzierung von Unternehmensübernahmen und auch für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwendet werden dürfen. Das Volumen wurde vollständig ausgeschöpft. Mit der Ankündigung des Aktienrückaufangebots hatte die Gesellschaft auch den ursprünglichen Gewinnvorschlag angepasst. So soll ein Betrag von 20 Mio. EUR des über die Dividendenausschüttung hinausgehenden Bilanzgewinns in die Gewinnrücklagen eingestellt und damit sichergestellt werden, dass der Gesellschaft auch künftig in ausreichendem Umfang ausschüttungsfähiges und nicht gebundenes Vermögen zur Verfügung steht, um Aktien der Gesellschaft von ihren Aktionären zu erwerben. Auch diesem Vorschlag hat die Hauptversammlung zugestimmt. Ausblick unter Berücksichtigung der apsolut Akquisition

Durch die Akquisition der apsolut Gruppe« wird ein Umsatzbeitrag von über 40 Mio. EUR p.a. und ein positives EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) erwartet. Der für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlichte Ausblick berücksichtigt die Transaktion noch nicht. Belastbare Anhaltspunkte für einen Bedarf, die Prognose zu ändern, liegen derzeit nicht vor. Die nun anstehende Integration in das Operating Model der All for One Group soll schnellstmöglich global umgesetzt werden, um Wachstums- und Skalierungspotenziale realisieren zu können. Dieser Integrationsprozess wird einmalige Aufwendungen auf unterschiedlichen Ebenen verursachen, insbesondere für die Harmonisierung von Prozessen und IT-Applikationen, die Etablierung eines konsolidierten Vertriebs- und Kundenbetreuungsmodells, die Zusammenführung von Produkten und Services sowie die Zusammenführung rechtlicher Strukturen in ausgewählten Ländern. Zudem beobachtet die Gesellschaft im Hinblick auf die neu erworbene Tochtergesellschaft in Dubai die kriegsbedingt veränderte geopolitische Lage im GCC-Raum (Golf-Kooperationsrat). Dabei werden auch die möglichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung laufend bewertet. Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch, Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.000 mittelständisch geprägten Kunden – darunter viele Familienunternehmen – auf ihrem Weg in die Cloud. Sowohl bei der Conversion auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa. Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. www.all-for-one.com/ir

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com Kontakt:All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com

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