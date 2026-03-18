All for One Group Aktie 192106 / DE0005110001
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18.03.2026 09:06:44
EQS-News: Hauptversammlung der All for One Group beschliesst Dividende in Höhe von 1,20 EUR // Start der Integration der neu erworbenen »apsolut Gruppe«
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EQS-News: All for One Group SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung
Hauptversammlung der All for One Group beschliesst Dividende in Höhe von 1,20 EUR // Start der Integration der neu erworbenen »apsolut Gruppe«
Filderstadt, 18. März 2026 – Die All for One Group SE, führender IT-, Consulting- und Service-Provider aus Filderstadt, hat gestern ihre Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024/25 durchgeführt. Die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre stimmten bei allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung zu. Neben der Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr legte der Vorstand in seinen Ansprachen besonderen Wert auf die Erläuterung der Strategie, die Herausforderungen des Marktumfelds sowie die jüngst erfolgten der Erwerb des internationalen SAP Procurement Spezialisten apsolut sowie die Beteiligung am österreichischen Cybersecurity-Spezialisten BrightFlare. Auf der Hauptversammlung, die in Präsenz stattfand, waren 61,9% des gezeichneten Kapitals vertreten.
Dividende in Höhe von 1,20 EUR je Aktie beschlossen
Umsetzung der angekündigten M&A-Strategie
Mitte Januar wurde der Erwerb des internationalen SAP Procurement-Spezialisten und SAP Gold Partner »apsolut Group« angekündigt, der am 5. März 2026 erfolgreich abgeschlossen wurde. Die in Bielefeld ansässige »apsolut Group« adressiert insbesondere den gehobenen Mittelstand und Konzerne im dynamisch wachsenden Beschaffungssegment und verfügt dort über eine starke Wettbewerbsposition. Durch den Erwerb erweitert sich die Präsenz der Gruppe um sechs zusätzliche Länder: Tschechien, Frankreich, Spanien, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Arabischen Emirate und Indien. Damit beschleunigt die Gesellschaft ihre internationale Expansion und baut ihre Position in strategisch wichtigen Märkten weiter aus.
Anfang Februar folgte der Ewerb einer 25%igen Minderheitsbeteiligung an dem österreichischen Cybersecurity-Anbieter BrightFlare FlexCo. Dieser ist auf Services zum Schutz industrieller Anlagen und kritischer Infrastrukturen vor Cyberattacken durch Awareness & Testing, Information Technology Security sowie Operational Technology Security spezialisiert. All for One baut damit den stark nachgefragten Bereich der Cybersicherheit weiter aus. Im Jahr 2030 besteht die Option zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung.
»Mit den beiden Massnahmen setzen wir einen wichtigen Baustein unserer Strategie um und stärken die All for One Group in vielfacher Hinsicht. So verlängern und vertiefen wir unser Leistungsangebot entlang der SAP-Wertschöpfungskette. Zugleich erschliessen wir neue Märkte und Kunden. Mit den internationalen Standorten der akquirierten Unternehmen weiten wir zudem unsere globale Präsenz aus, wovon auch unsere Kunden profitieren. Es ist ein strategisch perfekter Fit! apsolut und Brightflare profitieren von unserer Erfahrung und der Position als eine der führenden Beratungen rund um SAP für den gehobenen Mittelstand«, erläuterte Michael Zitz den Aktionärinnen und Aktionären.
KI als zentrales Branchenthema
Aktienrückkaufprogramm und Erhöhung der Gewinnrücklage
Mit der Ankündigung des Aktienrückaufangebots hatte die Gesellschaft auch den ursprünglichen Gewinnvorschlag angepasst. So soll ein Betrag von 20 Mio. EUR des über die Dividendenausschüttung hinausgehenden Bilanzgewinns in die Gewinnrücklagen eingestellt und damit sichergestellt werden, dass der Gesellschaft auch künftig in ausreichendem Umfang ausschüttungsfähiges und nicht gebundenes Vermögen zur Verfügung steht, um Aktien der Gesellschaft von ihren Aktionären zu erwerben. Auch diesem Vorschlag hat die Hauptversammlung zugestimmt.
Ausblick unter Berücksichtigung der apsolut Akquisition
Die nun anstehende Integration in das Operating Model der All for One Group soll schnellstmöglich global umgesetzt werden, um Wachstums- und Skalierungspotenziale realisieren zu können. Dieser Integrationsprozess wird einmalige Aufwendungen auf unterschiedlichen Ebenen verursachen, insbesondere für die Harmonisierung von Prozessen und IT-Applikationen, die Etablierung eines konsolidierten Vertriebs- und Kundenbetreuungsmodells, die Zusammenführung von Produkten und Services sowie die Zusammenführung rechtlicher Strukturen in ausgewählten Ländern.
Zudem beobachtet die Gesellschaft im Hinblick auf die neu erworbene Tochtergesellschaft in Dubai die kriegsbedingt veränderte geopolitische Lage im GCC-Raum (Golf-Kooperationsrat). Dabei werden auch die möglichen Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung laufend bewertet.
Über die All for One Group SE
Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
www.all-for-one.com/ir
Kontakt:
All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com
18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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