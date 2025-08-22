Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
200.- Saxo-Deal
22.08.2025 08:00:04

EQS-News: Delignit AG erreicht in einem fragilen Marktumfeld einen Halbjahresumsatz von 33,7 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 6,2 %

Delignit
2.25 CHF -2.60%
EQS-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
Delignit AG erreicht in einem fragilen Marktumfeld einen Halbjahresumsatz von 33,7 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 6,2 %

22.08.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Blomberg, 22. August 2025. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat im ersten Halbjahr ein Konzernumsatz von 33,7 Mio. € (Vorjahr 36,7 Mio. €) erreicht, was einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von rund - 8,2 % entspricht. Profitabilitätsseitig erwirtschaftete der Delignit Konzern ein EBITDA von rund 2,1 Mio. € (Vorjahr 2,3 Mio. €) was einer EBITDA-Marge von 6,2 % (Vorjahr 6,4 %) entspricht. Somit konnte bei sinkendem Umsatz und weiter steigenden Material- und Tarifkosten die relative Profitabilität Dank des frühzeitig eingeleiteten Kostensenkungsprogramms verteidigt werden.

Der Umsatzrückgang stammt dabei aus dem Zielmarkt Automotive. Zwar zeigt sich im Vergleich zum letzten Halbjahr des Vorjahres ein deutliches Wachstum von 17,2 %, jedoch weisen im Vorjahresvergleich der ersten sechs Monate nahezu alle Produktgruppen Rückgänge auf, da wesentliche OEM-Serienlieferverträge in der leichten Nutzfahrzeugindustrie als auch im Caravan-Bereich hinter den vereinbarten Vertragsmengen zurückbleiben. Im Zielmarkt der Technological Applications konnte das bereits im Vorjahr nahezu verdoppelte Umsatzniveau gehalten werden. Insbesondere Anwendungen für hochverdichtete Materialien zum Ausbau der Energieinfrastruktur verzeichnen dabei eine hohe Nachfrage. Unverändert zeigt sich die starke Bilanzstruktur der Gesellschaft, die mit einer Eigenkapitalquote von 76,1 % und einem Net Cash von rund 4,2 Mio. € eine hohe Resilienz aufweist.

Analog der aktuellen Marktentwicklung erkennt der Delignit Konzern insbesondere für den weiteren Verlauf des Sommers eine anhaltend angespannte Abrufsituation der OEM-Serienlieferverträge. Zur Erreichung der Umsatzprognose müssen speziell der Reisemobilbereich als auch der Markt der leichten Nutzfahrzeuge eine deutliche Stabilisierung in den kommenden Monaten erfahren. Die positive Geschäftsentwicklung im Bereich der Technological Applications soll die Stabilisierung des Umsatzniveaus weiterhin flankieren, wofür gute Rahmenbedingungen gesehen werden. Damit soll das ambitionierte Ziel eines moderaten Wachstums analog der Geschäftsjahresprognose, die ein Umsatzniveau von rund 68 Mio. € bei einer EBITDA-Profitabilität von 6 bis 7 % vorsieht, weiterhin die Zielsetzung bleiben.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 wird am Dienstag, den 26. August 2025 veröffentlicht und vom Vorstand in einem digitalen Earnings Call vorgestellt werden. Die Anmeldung zum Earnings Call kann über die Website der Gesellschaft www.delignit.com im Investor-Relations-Bereich vorgenommen werden, wo auch der Bericht veröffentlicht werden wird.

Über den Delignit Konzern:
Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über aussergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-Standards von Gebäuden eingesetzt.

Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com.
Kontakt:
Delignit AG
Königswinkel 2-6
32825 Blomberg
Tel. +49 5235 966-145
Fax +49 5235 966-351
eMail: ir@delignit.com
 

22.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delignit AG
Königswinkel 2-6
32825 Blomberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)5235 / 966-0
Fax: +49 (0)5235 / 966-105
E-Mail: info@delignit.de
Internet: http://www.delignit.de
ISIN: DE000A0MZ4B0
WKN: A0MZ4B
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2187354

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187354  22.08.2025 CET/CEST

