|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.08.2025 13:58:24
EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf
|
EQS-News: Bilfinger SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Bilfinger SE: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 30. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 11. August 2025 bis einschliesslich 15. August 2025 wurden insgesamt 11.141 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.
Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschliesslich 15. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 459.048 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschliesslich über die Börse.
18.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bilfinger SE
|Oskar-Meixner-Strasse 1
|68163 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0621) 459-0
|Fax:
|+49 (0621) 459-23 66
|E-Mail:
|ir@bilfinger.com
|Internet:
|http://www.bilfinger.com
|ISIN:
|DE0005909006
|WKN:
|590900
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2185254
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2185254 18.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
13:58
|EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf (EQS Group)
|
13:58
|EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback (EQS Group)
|
13:29
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
15.08.25
|MDAX aktuell: MDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Schwacher Handel: So performt der MDAX am Mittag (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
14.08.25
|Bilfinger-Aktie fester: Umsatz und Ergebnis legen zu (AWP)
Analysen zu Bilfinger SE
|09:47
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09:47
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|23.05.25
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|15.05.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor neuem Ukraine-Treffen: SMI schwächer -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei erneut mit Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag leichter und auch beim deutschen Leitindex geht es abwärts. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenstart mehrheitlich positiv.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}