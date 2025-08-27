Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'161 -0.4%  SPI 16'896 -0.4%  Dow 45'418 0.3%  DAX 24'153 -0.5%  Euro 0.9357 0.0%  EStoxx50 5'384 -1.1%  Gold 3'377 -0.5%  Bitcoin 89'484 -0.5%  Dollar 0.8053 0.1%  Öl 67.2 0.0% 
27.08.2025 08:45:04

EQS-News: Anleihegläubiger stimmen dem Formwechsel der TPG zu

The Platform Group
10.30 EUR 0.49%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe
Anleihegläubiger stimmen dem Formwechsel der TPG zu

27.08.2025 / 08:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Anleihegläubiger stimmen dem Formwechsel der TPG zu

Düsseldorf, 27. August 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt bekannt, dass die schriftliche Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe (ISIN: NO0013256834) über die Zustimmung zum Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA) abgeschlossen wurde. Die Frist hierzu endete am 26. August 2025 um 16:00 Uhr. Die erforderliche 2/3-Mehrheit wurde erreicht bzw. deutlich übertroffen. Entsprechend gilt der Vorschlag gemäss den Abstimmungsanforderungen der Anleihebedingungen als angenommen. Der Formwechsel der TPG wurde zudem durch die Hauptversammlung am 25. August 2025 mit einer Mehrheit von 99 % der vertretenen Aktionäre beschlossen.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


27.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group AG
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A2QEFA1
WKN: A2QEFA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
EQS News ID: 2189098

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2189098  27.08.2025 CET/CEST