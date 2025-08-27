EQS-News: Anleihegläubiger stimmen dem Formwechsel der TPG zu

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

27.08.2025 / 08:45 CET/CEST

Düsseldorf, 27. August 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt bekannt, dass die schriftliche Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe (ISIN: NO0013256834) über die Zustimmung zum Formwechsel der Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA) abgeschlossen wurde. Die Frist hierzu endete am 26. August 2025 um 16:00 Uhr. Die erforderliche 2/3-Mehrheit wurde erreicht bzw. deutlich übertroffen. Entsprechend gilt der Vorschlag gemäss den Abstimmungsanforderungen der Anleihebedingungen als angenommen. Der Formwechsel der TPG wurde zudem durch die Hauptversammlung am 25. August 2025 mit einer Mehrheit von 99 % der vertretenen Aktionäre beschlossen.



The Platform Group AG: The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.



