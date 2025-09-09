EQS-News: The Platform Group AG erweitert Portfolio im Möbelbereich

EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

The Platform Group AG erweitert Portfolio im Möbelbereich

Düsseldorf, 9. September 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, informiert über eine neu erworbene Beteiligung ihrer Tochtergesellschaft Digitec Living Brands GmbH an der PMR Handels GmbH mit Sitz in Berlin. PMR betreibt mehrere Onlineshops (u.a. Sofa-dreams.com) im Bereich Möbel und verkauft die Produkte der angebundenen Partner in mehr als 12 Ländern. Die Gesellschaft bleibt operativ eigenständig, die bestehende Geschäftsführung mit Harald Rexilius setzt ihre Tätigkeit fort.

Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Mit dieser Beteiligung setzt Digitec Living Brands unseren Plattformansatz im Möbelhandel konsequent fort und wir bauen somit unsere Position innerhalb der Möbelbranche weiter aus. Insbesondere unsere B2B-Kunden haben in den letzten zwei Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen.“

Christopher Lauth, Geschäftsführer der Digitec Living Brands GmbH: „Im Verbund mit der TPG wollen wir durch diese strategische Beteiligung gemeinsam mehr Möbelhersteller auf unsere Plattformen aufschalten, die Logistikkosten durch Effizienzgewinne senken und die Marketingkosten dank der TPG-Lösungen reduzieren.“

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

