The Platform Group Aktie

09.09.2025 13:48:03

EQS-News: The Platform Group AG erweitert Portfolio im Möbelbereich

The Platform Group
9.68 EUR -0.82%
EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
The Platform Group AG erweitert Portfolio im Möbelbereich

09.09.2025 / 13:48 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Platform Group AG erweitert Portfolio im Möbelbereich

Düsseldorf, 9. September 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, informiert über eine neu erworbene Beteiligung ihrer Tochtergesellschaft Digitec Living Brands GmbH an der PMR Handels GmbH mit Sitz in Berlin. PMR betreibt mehrere Onlineshops (u.a. Sofa-dreams.com) im Bereich Möbel und verkauft die Produkte der angebundenen Partner in mehr als 12 Ländern. Die Gesellschaft bleibt operativ eigenständig, die bestehende Geschäftsführung mit Harald Rexilius setzt ihre Tätigkeit fort.

Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group AG: „Mit dieser Beteiligung setzt Digitec Living Brands unseren Plattformansatz im Möbelhandel konsequent fort und wir bauen somit unsere Position innerhalb der Möbelbranche weiter aus. Insbesondere unsere B2B-Kunden haben in den letzten zwei Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen.“

Christopher Lauth, Geschäftsführer der Digitec Living Brands GmbH: „Im Verbund mit der TPG wollen wir durch diese strategische Beteiligung gemeinsam mehr Möbelhersteller auf unsere Plattformen aufschalten, die Logistikkosten durch Effizienzgewinne senken und die Marketingkosten dank der TPG-Lösungen reduzieren.“

 

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Nathalie Richert
Head of Investor Relations
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


09.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: The Platform Group AG
Schloss Elbroich, Am Falder 4
40589 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: ir@the-platform-group.com
Internet: https://the-platform-group.com/
ISIN: DE000A2QEFA1
WKN: A2QEFA
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Oslo
EQS News ID: 2194912

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2194912  09.09.2025 CET/CEST

