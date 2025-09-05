Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Advanced Blockchain Aktie 4607708 / DE000A0M93V6

05.09.2025 13:27:33

EQS-News: Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – Hauptversammlung 2025 findet am 20. Oktober statt

Advanced Blockchain
2.71 EUR -1.45%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Hauptversammlung
Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – Hauptversammlung 2025 findet am 20. Oktober statt

05.09.2025 / 13:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Advanced Blockchain AG: Jahresabschluss 2024 veröffentlicht – Hauptversammlung 2025 findet am 20. Oktober statt

Berlin, 5. September 2025 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, veröffentlicht den Jahresabschluss 2024 und lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 am 20. Oktober 2025 ein. Die Hauptversammlung findet als Präsenzveranstaltung im Blockchain Center der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt am Main statt. Auf der Agenda stehen neben der Vorlage des Jahresabschlusses 2024 unter anderem die Wahl eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats und die Schaffung neuer Kapitalia. Vorstand und Aufsichtsrat freuen sich über eine rege Teilnahme und den persönlichen Austausch mit den Aktionärinnen und Aktionären.

Der Jahresabschluss 2024 der Advanced Blockchain AG steht auf der Invesor Relations Website als Download zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2024 erhielt aufgrund der historischen Ereignisse in der zypriotischen Tochtergesellschaft (siehe Corporate News vom 27.08.2025) ein eingeschränktes Testat des Wirtschaftsprüfers.

Die Einladung zur Hauptversammlung nebst Tagesordnung sowie sämtliche relevante Unterlagen werden in den nächsten Tagen auf der ABAG-Website veröffentlicht.

Über die Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.

Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com.

Kontakt:
ir@advancedblockchain.com


05.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Advanced Blockchain AG
Scharnhorststrasse 24
10115 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930403669510
Fax: +4930403669511
E-Mail: info@advancedblockchain.com
Internet: www.advancedblockchain.com
ISIN: DE000A0M93V6
WKN: A0M93V
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2193774

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2193774  05.09.2025 CET/CEST

