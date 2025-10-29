Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.10.2025 15:11:02

EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, Kauf

YOC
10.90 CHF 1.25%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.10.2025 / 15:10 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: dkam GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Dirk-Hilmar
Nachname(n): Kraus
Position: Vorstand

b) Berichtigung
Korrektur der Mitteilungen vom 28.10.25 über Aktienkäufe im Wert von insgesamt 86.725,96 EUR. Der Erwerb erfolgte nicht in Teilausführungen, sondern durch zehn einzelne meldepflichtige Orders.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
YOC AG

b) LEI
391200YTK6VMV8JTZV90 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005932735

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
12,15 EUR 1.858,95 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
12,15 EUR 1.858,95 EUR

e) Datum des Geschäfts
24.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Sprache: Deutsch
Unternehmen: YOC AG
Greifswalder Str. 212
10405 Berlin
Deutschland
Internet: www.yoc.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101550  29.10.2025 CET/CEST