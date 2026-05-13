Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’213 0.7%  SPI 18’684 0.6%  Dow 49’596 -0.3%  DAX 24’137 0.8%  Euro 0.9161 0.0%  EStoxx50 5’861 0.9%  Gold 4’701 -0.3%  Bitcoin 61’877 -1.5%  Dollar 0.7818 0.1%  Öl 106.1 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche149905998Adecco1213860Swiss Re12688156Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BMW-Aktie: Vorzugsaktien werden zu Stammaktien
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzuwachs trotz Iran-Krieg
Die Suche nach der Überrendite: Wie Alpha-Investoren den Markt outperformen können
Merck-Aktie springt kräftig nach oben: Zum Jahresstart operativ überraschend gut verdient
TUI-Aktie höher: Kunden setzen wegen Iran-Krieg weiter auf Last-Minute-Buchungen
Suche...
Plus500 Depot

NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.05.2026 18:18:51

EQS-DD: NORMA Group SE: Birgit Seeger, Kauf

NORMA Group
15.50 CHF 3.29%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 18:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Birgit
Nachname(n): Seeger

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
NORMA Group SE

b) LEI
5299000LM9HC76W5XD46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A1H8BV3

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
15,70 EUR 3.611 EUR
15,70 EUR 3.611 EUR
15,70 EUR 3.611 EUR
15,70 EUR 1.256 EUR
15,70 EUR 3.611 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
15,70 EUR 157.000 EUR

e) Datum des Geschäfts
07.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate Exchange
MIC: TGAT


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: NORMA Group SE
Edisonstr. 4
63477 Maintal
Deutschland
Internet: www.normagroup.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




104878  13.05.2026 CET/CEST





In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!