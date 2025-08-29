EQS-DD: LM Pay S.A.: Medical Finance Group S.A., Medical Finance Group S.A., der Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A., hat Aktien von LM PAY S.A. von Jean-Francois Faucher erworben. Jakub Czarzasty ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.08.2025 / 17:23 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Medical Finance Group S.A.

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Mr. Vorname: Jakub Nachname(n): Czarzasty Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

LM Pay S.A.

b) LEI

529900D3C94AEWAWSS59

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: PLLMPAY00016

b) Art des Geschäfts

Medical Finance Group S.A., der Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A., hat Aktien von LM PAY S.A. von Jean-Francois Faucher erworben. Jakub Czarzasty ist CEO der Medical Finance Group S.A. und zugleich CEO von LM PAY S.A.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 223,0763 PLN 2.170.978,96 PLN

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 223,0763 PLN 2.170.978,9600 PLN

e) Datum des Geschäfts

28.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

