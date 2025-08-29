Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.08.2025 17:24:13

EQS-DD: LM Pay S.A.: Medical Finance Group S.A., Medical Finance Group S.A., der Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A., hat Aktien von LM PAY S.A. von Jean-Francois Faucher erworben. Jakub Czarzasty ...

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.08.2025 / 17:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Medical Finance Group S.A.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Mr.
Vorname: Jakub
Nachname(n): Czarzasty
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
LM Pay S.A.

b) LEI
529900D3C94AEWAWSS59 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: PLLMPAY00016

b) Art des Geschäfts
Medical Finance Group S.A., der Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A., hat Aktien von LM PAY S.A. von Jean-Francois Faucher erworben. Jakub Czarzasty ist CEO der Medical Finance Group S.A. und zugleich CEO von LM PAY S.A.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
223,0763 PLN 2.170.978,96 PLN

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
223,0763 PLN 2.170.978,9600 PLN

e) Datum des Geschäfts
28.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


29.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com










Sprache: Deutsch
Unternehmen: LM Pay S.A.
Lechicka 23a
02-156 Warsaw
Polen



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100426  29.08.2025 CET/CEST





