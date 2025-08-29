|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
29.08.2025 17:24:13
EQS-DD: LM Pay S.A.: Medical Finance Group S.A., Medical Finance Group S.A., der Mehrheitsaktionär von LM PAY S.A., hat Aktien von LM PAY S.A. von Jean-Francois Faucher erworben. Jakub Czarzasty ...
LM PAY Spolka Akcyjna Bearer Shs For Series A and B
44.80 EUR 0.00%
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
29.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LM Pay S.A.
|Lechicka 23a
|02-156 Warsaw
|Polen
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
100426 29.08.2025 CET/CEST