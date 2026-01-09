Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
learnd Aktie 114379547 / LU2358378979

09.01.2026 18:37:06

EQS-DD: learnd SE: Gisbert Rühl, Kauf

learnd
3.76 EUR 29.66%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.01.2026 / 18:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Gisbert
Nachname(n): Rühl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
learnd SE

b) LEI
391200CLINOY60KP3T33 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: LU2358378979

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,9 EUR 145 EUR
3,08 EUR 616 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
3,0440 EUR 761,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Frankfurt
MIC: XETR


Sprache: Deutsch
Unternehmen: learnd SE
9, rue de Bitbourg
1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet: https://learnd.co.uk/



 
