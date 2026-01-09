EQS-DD: learnd SE: Gisbert Rühl, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.01.2026 / 18:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Gisbert Nachname(n): Rühl

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

learnd SE

b) LEI

391200CLINOY60KP3T33

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: LU2358378979

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 2,9 EUR 145 EUR 3,08 EUR 616 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 3,0440 EUR 761,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.01.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt MIC: XETR

