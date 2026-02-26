Baader Bank Aktie 251426 / DE0005088108
26.02.2026 12:09:06
EQS-DD: Baader Bank AG: Martin Zoller, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
26.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Baader Bank AG
|Weihenstephaner Str. 4
|85716 Unterschleissheim
|Germany
|Internet:
|www.baaderbank.de
|End of News
|EQS News Service
|
103422 26.02.2026 CET/CEST
