EQS-DD: Baader Bank AG: Martin Zoller, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

26.02.2026 / 12:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Zoller

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Baader Bank AG

b) LEI
529900JFOPPEDUR61H13 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005088108

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,90 EUR 3.450,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,9000 EUR 3.450,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baader Bank AG
Weihenstephaner Str. 4
85716 Unterschleissheim
Deutschland
Internet: www.baaderbank.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103422  26.02.2026 CET/CEST