ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

25.11.2025 19:48:07

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 40.928 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

ADTRAN Holdings
6.00 CHF 0.72%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

25.11.2025 / 19:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas R.
Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 40.928 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
7,32 USD 38.225,04 USD
7,33 USD 261.724,98 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
7,33 USD 299.950,02 USD

e) Datum des Geschäfts
24.11.2025; UTC-5

f) Ort des Geschäfts
Name: Nasdaq
MIC: XNAS


25.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




102040  25.11.2025 CET/CEST





