Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2025 18:00:04
EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Healthineers AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Share buyback – 28th Interim Reporting
In the time period from and including 29 September 2025 until and including 05 October 2025, a number of 50,000 shares of Siemens Healthineers AG were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Healthineers AG; on 19 March 2025, Siemens Healthineers AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on 24 March 2025.
Shares were bought back as follows:
The transactions are published in a detailed form on the website of Siemens Healthineers AG (https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/share).
The total volume of shares which were bought back within the framework of the share buyback in the time period from and including 24 March 2025 until and including 05 October 2025 amounts to 6,507,152 shares.
The purchase of the shares of Siemens Healthineers AG is carried out by a credit institution that has been commissioned by Siemens Healthineers AG; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).
Munich, 06 October 2025
Siemens Healthineers AG
The Managing Board
______________________________
1Excluding incidental acquisition costs, rounded to four decimal places according to commercial practice.
06.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Germany
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|End of News
|EQS News Service
|
2208700 06.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
|
18:00
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
18:00
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX (finanzen.ch)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|11:21
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Siemens Healthineers Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich fester -- DAX letztlich kaum verändert -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich in der neuen Handelswoche etwas aufwärts. Am deutschen Aktienmarkt hielten sich Anleger zurück. Die US-Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}