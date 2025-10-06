Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

06.10.2025 18:00:04

EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information

Siemens Healthineers
44.99 CHF 4.79%
EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Healthineers AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information

06.10.2025 / 18:00 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 2, para. 3 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Share buyback – 28th Interim Reporting

In the time period from and including 29 September 2025 until and including 05 October 2025, a number of 50,000 shares of Siemens Healthineers AG were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Healthineers AG; on 19 March 2025, Siemens Healthineers AG disclosed pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) No. 596/2014, as last amended by Regulation (EU) No. 2024/2809 (MAR) in conjunction with Art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 the start of the share buyback on 24 March 2025.

Shares were bought back as follows:

Day of purchase Aggregated volume of shares Weighted average price (EUR)1
09/29/2025 10,000 45.6734
09/30/2025 10,000 46.0283
10/01/2025 10,000 46.5127
10/02/2025 10,000 46.6327
10/03/2025 10,000 47.1867

 

The transactions are published in a detailed form on the website of Siemens Healthineers AG (https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/share).

The total volume of shares which were bought back within the framework of the share buyback in the time period from and including 24 March 2025 until and including 05 October 2025 amounts to 6,507,152 shares.

The purchase of the shares of Siemens Healthineers AG is carried out by a credit institution that has been commissioned by Siemens Healthineers AG; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (XETRA).

Munich, 06 October 2025

Siemens Healthineers AG

The Managing Board

______________________________

1Excluding incidental acquisition costs, rounded to four decimal places according to commercial practice.


06.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Siemens Healthineers AG
Siemensstr. 3
91301 Forchheim
Germany
Internet: https://www.siemens-healthineers.com

 
End of News EQS News Service

2208700  06.10.2025 CET/CEST

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}