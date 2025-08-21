EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Mayr-Melnhof Karton AG / Release of Financial Reports

Mayr-Melnhof Karton AG: Release of a Financial report



21.08.2025 / 08:58 CET/CEST

Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Mayr-Melnhof Karton AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://mm.group/wp-content/uploads/Halbjahresfinanzbericht_2025_DE.pdf Language: EnglishAddress: https://mm.group/wp-content/uploads/Half-year-Financial-Report-2025_EN.pdf

21.08.2025 CET/CEST

