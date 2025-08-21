|Kurse + Charts + Realtime
21.08.2025 08:58:14
EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Release of a Financial report
Mayr-Melnhof Karton
69.60 CHF -11.32%
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Mayr-Melnhof Karton AG
/ Release of Financial Reports
Mayr-Melnhof Karton AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://mm.group/wp-content/uploads/Halbjahresfinanzbericht_2025_DE.pdf
Language: English
Address: https://mm.group/wp-content/uploads/Half-year-Financial-Report-2025_EN.pdf
21.08.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Austria
|Internet:
|www.mm.group
|End of News
|EQS News Service
|
2186744 21.08.2025 CET/CEST
