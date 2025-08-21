Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 08:58:14

EQS-AFR: Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

Mayr-Melnhof Karton
69.60 CHF -11.32%
Kaufen Verkaufen

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Mayr-Melnhof Karton AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Mayr-Melnhof Karton AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

21.08.2025 / 08:58 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Mayr-Melnhof Karton AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/Halbjahresfinanzbericht_2025_DE.pdf

Sprache: Englisch
Ort: https://mm.group/wp-content/uploads/Half-year-Financial-Report-2025_EN.pdf

21.08.2025 CET/CEST

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Österreich
Internet: www.mm.group

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2186744  21.08.2025 CET/CEST

