EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Maschinenfabrik Heid AG / Release of Financial Reports
Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report

02.09.2025 / 13:15 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Maschinenfabrik HEID AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://heid.info/halbjahresberichte.htm

02.09.2025 CET/CEST

Language: English
Company: Maschinenfabrik HEID AG
HEID-Werkstrasse 13
2000 Stockerau
Austria
Internet: http://heid.info/

 
End of News EQS News Service

2192016  02.09.2025 CET/CEST

