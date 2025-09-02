|Kurse + Charts + Realtime
02.09.2025 13:15:03
EQS-AFR: Maschinenfabrik HEID AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Maschinenfabrik Heid AG
/ Release of Financial Reports
Maschinenfabrik HEID AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://heid.info/halbjahresberichte.htm
02.09.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Maschinenfabrik HEID AG
|HEID-Werkstrasse 13
|2000 Stockerau
|Austria
|Internet:
|http://heid.info/
|End of News
|EQS News Service
|
2192016 02.09.2025 CET/CEST
Analysen zu Maschinenfabrik Heid AG
