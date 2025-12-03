Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
03.12.2025 18:55:33
EQS-Adhoc: VERBUND AG: Vorstand schlägt der Hauptversammlung eine Ausschüttung einer Sonderdividende für das Geschäftsjahr 2025 vor
|
EQS-Ad-hoc: Verbund AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen
Der Vorstand der VERBUND AG hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung 2026 für das Geschäftsjahr 2025, zusätzlich zur ordentlichen Dividende eine Sonderdividende in Höhe von 1,15 € pro Aktie vorzuschlagen. Die Sonderdividende entspricht einem Betrag in Höhe von rd. 400 Mio. € und unterstützt eine aktionärsorientierte Kapitalallokation.
Die Ausschüttung der Dividenden erfolgt vorbehaltlich der Feststellung des Jahresabschlusses 2025 und der Beschlussfassung im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung 2026.
Kontakt:Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com
Ende der Insiderinformation
03.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Telefon:
|0043-1-53113-52604
|Fax:
|0043-1-53113-52694
|E-Mail:
|investor-relations@verbund.com
|Internet:
|www.verbund.com
|ISIN:
|AT0000746409
|WKN:
|877738
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2240008
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2240008 03.12.2025 CET/CEST