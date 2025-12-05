Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
The Naga Group Aktie 37083436 / DE000A161NR7

05.12.2025 17:00:23

EQS-Adhoc: The NAGA Group passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 aufgrund anhaltend niedriger Volatilität und schwächerer Entwicklung zum Jahresende an

The Naga Group
0.38 CHF -2.58%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung
The NAGA Group passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 aufgrund anhaltend niedriger Volatilität und schwächerer Entwicklung zum Jahresende an

05.12.2025 / 17:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AD-HOC-MITTEILUNG NACH ART. 17 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

The NAGA Group passt Prognose für Geschäftsjahr 2025 aufgrund anhaltend niedriger Volatilität und schwächerer Entwicklung zum Jahresende an

Hamburg, 5. Dezember 2025 – Der Vorstand der The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7) hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen. Die Entscheidung folgt auf ein Jahr, in dem die Marktbedingungen ungewöhnlich verhalten blieben und die globale Marktvolatilität über weite Teile des Jahres 2025 hinweg auf einem aussergewöhnlich niedrigen Niveau verharrte. Dieses Umfeld führte zu einer geringeren Handelsaktivität und niedrigeren Handelsvolumina sowie zu einem niedrigeren durchschnittlichen Umsatz pro aktivem Kunden der gesamten Branche. Während NAGA die Umsetzung seiner operativen und organisatorischen Pläne fortsetzte, erwiesen sich diese externen Marktfaktoren als beständiger als ursprünglich erwartet. Angesichts des Anhaltens dieser Trends im vierten Quartal geht der Vorstand nicht mehr davon aus, dass der bisher entstandene Rückstand durch das Jahresendgeschäft vollständig aufgeholt werden kann. Der Vorstand rechnet daher nun mit einem Umsatz zwischen rund EUR 62 Mio. und EUR 66 Mio. (bisher: EUR 74 Mio.). Da die Kostenbasis stabil blieb und weitgehend den geplanten strategischen Initiativen entsprach, wirkt sich die angepasste Umsatzprognose grösstenteils auf das EBITDA aus, das nun voraussichtlich zwischen rund EUR 3 Mio. und EUR 6 Mio. (bisher: EUR 12 Mio.) liegen soll.

Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG
Michael Milonas
Mitgründer und stellvertretender CEO
ir@naga.com



Ende der Insiderinformation

05.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A161NR7
WKN: A161NR
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2241172

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241172  05.12.2025 CET/CEST

