01.09.2025 20:28:04

EQS-Adhoc: SMA passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erweitert Restrukturierungsmassnahmen  

SMA Solar
20.97 CHF 13.51%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: SMA Solar Technology AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
SMA passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erweitert Restrukturierungsmassnahmen  

01.09.2025 / 20:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SMA passt Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 an und erweitert Restrukturierungsmassnahmen

Niestetal, 01. September 2025 – Anknüpfend an die bisherige Berichterstattung zur Geschäftsentwicklung der SMA Solar Technology AG (SMA / ISIN: DE000A0DJ6J9 / FWB: S92) teilt das Unternehmen folgendes mit:

Die für 2025 und die Folgejahre zu erwartende Umsatzentwicklung in der Division Home & Business Solutions hat sich im Laufe des dritten Quartals noch einmal deutlich verschlechtert. Hierdurch entstehen auf divisionsbezogene Vermögenswerte zusätzliche Wertminderungsaufwendungen wie Vorratsabwertungen, Sonderabschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte und Sachanlagen, wie Produktionsanlagen. Zudem werden Rückstellungen für Restrukturierungsmassnahmen erwartet. In Summe geht der Vorstand von Einmalaufwendungen in Höhe von voraussichtlich 170 Mio. Euro bis 220 Mio. Euro aus[1].

Aufgrund der anhaltenden schwachen Marktentwicklung in den Marktsegmenten für Privat- und Gewerbeanlagen erweitert der Vorstand die bereits eingeleiteten Restrukturierungsmassnahmen insbesondere in der Division Home & Business Solutions. Dies beinhaltet die Anpassung und Entwicklung des Produktportfolios und der Wertschöpfungstiefe, eine stärkere Nutzung unserer internationalen Standorte sowie eine effizientere Servicestrategie. Die Gesellschaft strebt damit zusätzliche jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von voraussichtlich mehr als 100 Mio. Euro bis Ende 2027 an.

Die vorgenannten Einmaleffekte führen zu einer Anpassung der Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand geht nun von einem EBITDA zwischen –80 Mio. Euro und –30 Mio. Euro (vorher: 70 Mio. Euro bis 80 Mio. Euro) aus. Der Umsatz wird zwischen 1.450 Mio. Euro und 1.500 Mio. Euro erwartet und liegt damit leicht unter der bisherigen Umsatzprognose von 1.500 Mio. Euro bis 1.550 Mio. Euro.

 

Kontakt:

Viona Brandt

Investor Relations

viona.brandt@sma.de

Tel. +49 151 277 65 825

 

[1] Einschliesslich nicht EBITDA-wirksame negative Einmaleffekte von ca. 50 bis 65 Mio. Euro.



 


Ende der Insiderinformation

01.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Deutschland
Telefon: +49 (0)561 / 9522 - 0
Fax: +49 (0)561 / 9522 - 100
E-Mail: info@sma.de
Internet: http://www.sma.de
ISIN: DE000A0DJ6J9
WKN: A0DJ6J
Indizes: SDAX,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2191620

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2191620  01.09.2025 CET/CEST