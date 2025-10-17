Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Pulsion Medical Systems Aktie 1207250 / DE0005487904

17.10.2025 08:15:13

EQS-Adhoc: Pulsion Medical Systems SE: MAQUET Medical Systems AG erhöht Barabfindung für die Übertragung der Aktien an der Pulsion Medical Systems SE auf EUR 20,67

Pulsion Medical Systems
21.40 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Pulsion Medical Systems SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Pulsion Medical Systems SE: MAQUET Medical Systems AG erhöht Barabfindung für die Übertragung der Aktien an der Pulsion Medical Systems SE auf EUR 20,67

17.10.2025 / 08:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-Hoc-Meldung nach

Art. 17 Abs. 1 Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

 

MAQUET Medical Systems AG erhöht Barabfindung für die Übertragung der Aktien an der Pulsion Medical Systems SE auf EUR 20,67

Feldkirchen, 17. Oktober 2025

Die MAQUET Medical Systems AG, Sitz: Rastatt, Kehler Strasse 31, 76437 Rastatt (AG Mannheim HRB 719044), hat die am 28. August 2025 im Rahmen des an die Pulsion Medical Systems SE, Sitz: Feldkirchen, Hans-Riedl-Str. 21, 5622 Feldkirchen (AG München HRB 192563), gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) der Verordnung über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) i.V.m. § 327a Abs. 1 AktG gerichteten Übertragungsverlangens auf EUR 20,57 pro Aktie festgelegte Barabfindung aufgrund einer nach Abschluss der Bewertungsarbeiten eingetretenen Änderung der Kapitalmarktdaten auf EUR 20,67 erhöht und mitgeteilt, in der am 17. Oktober 2025 stattfindenden ausserordentlichen Hauptversammlung einen entsprechenden Beschlussantrag zu stellen.

Der gerichtlich bestellte sachverständige Prüfer, der die Angemessenheit der ursprünglich festgelegten Barabfindung am 28. August 2025 bestätigt hatte, hat bereits in Aussicht gestellt, dass er nach derzeitigem Stand die Angemessenheit der erhöhten Barabfindung bestätigen wird.

Pulsion Medical Systems SE

Hans-Riedl-Str. 21

85622 Feldkirchen

investor@pulsion.com

 

Tel: +49 (0)89 4599 14-0

 

Kontakt:
Ansprechpartner:

Investor Relations

PULSION Medical Systems SE

Stephan Haft

Geschäftsführender Direktor

Tel.: +49 89 / 459914 0

Fax: +49 89 / 459914 368

E-Mail: info@pulsion.com

 

Ende der Insiderinformation

 

 

