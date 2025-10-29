Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
29.10.2025 16:46:23

EQS-Adhoc: net digital AG erhöht Jahresprognose für Umsatz und EBITDA 2025 erneut

EQS-Ad-hoc: net digital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges
net digital AG erhöht Jahresprognose für Umsatz und EBITDA 2025 erneut

29.10.2025 / 16:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Adhoc-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Düsseldorf, 29. Oktober 2025 – Der Vorstand der net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) hebt die Prognose für Umsatz und Ergebnis im Geschäftsjahr 2025 erneut an. Nach Analyse des bisherigen Geschäftsverlaufs 2025 sowie einer aktualisierten Hochrechnung für das Gesamtjahr wird nunmehr ein Gesamtjahresumsatz in einer Spanne von 33,0 und 35,0 Mio. EUR erwartet nach zuvor prognostizierten 23,0 bis 27,0 Mio. EUR. Die Prognose für das EBITDA im Gesamtjahr 2025 wird ebenfalls deutlich erhöht auf 3,6 bis 4,0 Mio. EUR nach zuvor avisierten 2,2 bis 2,7 Mio. EUR (vgl. Ad hoc vom 28. Juli 2025). Treiber der positiven Entwicklung sind besonders die Bereiche Abrechnungsdienstleitungen, Kommunikation und Serviceaggregation.

 

 

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG

edicto GmbH
Ralf Droz / Axel Mühlhaus
+49 (0) 69 90 55 05-54
netdigital@edicto.de

29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: net digital AG
Niederkasseler Lohweg 175
40547 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 211 545 621 0
E-Mail: ir@net-digital.com
Internet: www.net-digital.com
ISIN: DE000A2BPK34
WKN: A2BPK3
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt
EQS News ID: 2220676

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2220676  29.10.2025 CET/CEST