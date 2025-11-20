Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’550 0.2%  SPI 17’268 0.3%  Dow 46’414 0.6%  DAX 23’311 0.6%  Euro 0.9291 0.0%  EStoxx50 5’579 0.7%  Gold 4’064 -0.4%  Bitcoin 71’328 -3.1%  Dollar 0.8055 0.0%  Öl 63.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Spannungsfeld zwischen Prognosesenkungen, Insidergeschäften und Preisanpassungen
Bitcoin-Konkurrent: Arthur Hayes und Winklevoss-Capital glauben an Zcash
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Eli Lilly-Aktie etwas fester: Neue Studie zeigt deutliche Wirkung der Orforglipron-Abnehmpille
Walmart-Aktie fester: US-Einzelhändler hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an
Suche...
eToro entdecken

InTiCa Systems Aktie 1979572 / DE0005874846

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.11.2025 17:20:43

EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

InTiCa Systems
1.66 EUR 3.44%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

20.11.2025 / 17:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

InTiCa Systems SE: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

 

Umsatz und EBIT nach vorläufigen Neunmonatszahlen unter Plan

Marktumfeld weiter schwierig, Auftragsbestand deutlich unter Vorjahr

 

Passau, 20. November 2025 – Die InTiCa Systems SE (ISIN DE0005874846; WKN 587484) passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Absatzseitig wird zum heutigen Stand nur noch ein Konzernumsatz im unteren statt im mittleren Bereich der Spanne von EUR 66,0 Mio. bis EUR 72,0 Mio. erwartet. Ertragsseitig schlägt sich das fehlende Volumen in einem niedriger als prognostizierten Betriebsergebnis nieder: War der Vorstand bislang von einem EBIT am unteren Rand der Spanne von EUR -0,5 Mio. bis EUR 1,5 Mio. ausgegangen, so wird jetzt ein EBIT von EUR -1,5 Mio. bis EUR -2,5 Mio. erwartet.

Ausschlaggebend für die Prognoseanpassung sind die schwächer als geplante Geschäftsentwicklung sowie das anhaltend negative Marktumfeld. Bei vorläufigen Umsätzen nach neun Monaten in Höhe von EUR 50,6 Mio. (9M 2024: EUR 55,4 Mio.) und einem EBIT in Höhe von EUR -2,1 Mio. (9M 2024: EUR -0,4 Mio.) sind die ursprünglichen Ziele ohne eine nachhaltige Marktbelebung nicht zu erreichen. Zwar enthält die Planung bis zum Jahresende noch margenstarke Umsätze, doch insgesamt deutet der zum Quartalsende vorliegende Auftragsbestand in Höhe von EUR 74,2 Mio. (30. September 2024: EUR 86,0 Mio.) nicht auf eine kurzfristige Trendwende hin. Gleichwohl zeichnen sich aus heutiger Sicht mittelfristig gewisse Erfolge der Einsparungen im Fixkostenbereich, der Massnahmen zur Produktivitätssteigerung, der Diversifizierung der Lieferantenstruktur sowie der strategischen Ausweitung des Produktportfolios und der Neupositionierung der Segmente ab.

Im dem am 25. November 2025 erscheinenden Neunmonatsbericht wird die InTiCa Systems SE ausführlich auf die bisherige Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr sowie den weiteren Ausblick eingehen.

 

InTiCa Systems SE

 

Der Vorstand

 

 KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender

 TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0

 FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15

 MAIL investor.relations@intica-systems.com

 

Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschliesslich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

 

 

 

 

20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InTiCa Systems SE
Spitalhofstrasse 94
94032 Passau
Deutschland
Telefon: 0851 / 96692 0
Fax: 0851 / 96692 15
E-Mail: investor.relations@intica-systems.com
Internet: www.intica-systems.com
ISIN: DE0005874846
WKN: 587484
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2233506

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2233506  20.11.2025 CET/CEST

Nachrichten zu InTiCa Systems AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten