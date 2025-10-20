Gesundheitswelt Chiemgau Aktie 121396646 / DE000A31C313
20.10.2025 14:27:33
EQS-Adhoc: Gesundheitswelt Chiemgau: ANPASSUNG DER PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025
|
EQS-Ad-hoc: Gesundheitswelt Chiemgau AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Bad Endorf, 20. Oktober 2025 – Der Vorstand der Gesundheitswelt Chiemgau AG hat heute beschlossen, die Prognose für das Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.
Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein gut positives Konzern-EBIT, das ähnlich im Vergleich zum Vorjahr 2024 (TEUR 3.928,0) ausfallen wird. Bisher wurde für 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 von einem deutlich reduzierten Konzern-EBIT ausgegangen.
Der wesentliche Grund für die Anpassung liegt in einer ausserplanmässig guten aktuellen Umsatzsituation, die die bereits ambitionierten Erwartungen weiter übertroffen haben sowie geringerer Aufwand im Bereich der betrieblichen Aufwendungen.
Ende der Insiderinformation
20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gesundheitswelt Chiemgau AG
|Ströbinger Strasse 18a
|83093 Bad Endorf
|Deutschland
|Telefon:
|08053 200-0
|Fax:
|08053 200-129
|E-Mail:
|info@gesundheitswelt.de
|Internet:
|www.gesundheitswelt.de
|ISIN:
|DE000A31C313
|WKN:
|A31C31
|Börsen:
|Freiverkehr in München
|EQS News ID:
|2215584
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2215584 20.10.2025 CET/CEST
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag schwächer. Der deutsche Leitindex legt zu. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart teils mit deutlichen Gewinnen.