20.10.2025 14:27:33

EQS-Adhoc: Gesundheitswelt Chiemgau: ANPASSUNG DER PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

Gesundheitswelt Chiemgau
11.10 EUR 0.00%
EQS-Ad-hoc: Gesundheitswelt Chiemgau AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Gesundheitswelt Chiemgau: ANPASSUNG DER PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

20.10.2025 / 14:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bad Endorf, 20. Oktober 2025 – Der Vorstand der Gesundheitswelt Chiemgau AG hat heute beschlossen, die Prognose für das Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.

Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin ein gut positives Konzern-EBIT, das ähnlich im Vergleich zum Vorjahr 2024 (TEUR 3.928,0) ausfallen wird. Bisher wurde für 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 von einem deutlich reduzierten Konzern-EBIT ausgegangen.
Der wesentliche Grund für die Anpassung liegt in einer ausserplanmässig guten aktuellen Umsatzsituation, die die bereits ambitionierten Erwartungen weiter übertroffen haben sowie geringerer Aufwand im Bereich der betrieblichen Aufwendungen.
 


Ende der Insiderinformation

20.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gesundheitswelt Chiemgau AG
Ströbinger Strasse 18a
83093 Bad Endorf
Deutschland
Telefon: 08053 200-0
Fax: 08053 200-129
E-Mail: info@gesundheitswelt.de
Internet: www.gesundheitswelt.de
ISIN: DE000A31C313
WKN: A31C31
Börsen: Freiverkehr in München
EQS News ID: 2215584

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2215584  20.10.2025 CET/CEST

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

