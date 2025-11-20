Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 0.1%  SPI 17’254 0.2%  Dow 45’752 -0.8%  DAX 23’279 0.5%  Euro 0.9292 0.0%  EStoxx50 5’570 0.5%  Gold 4’078 - Bitcoin 69’907 -5.0%  Dollar 0.8062 0.1%  Öl 63.1 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Top News
NVIDIA-Aktie rutscht dennoch ab: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Walmart-Aktie fester: US-Einzelhändler hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an
Suche...
eToro entdecken
Gehobene Erwartungen 20.11.2025 22:08:00

Walmart-Aktie fester: US-Einzelhändler hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an

Walmart-Aktie fester: US-Einzelhändler hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an

Walmart hebt nach starken Quartalszahlen erneut seine Jahresprognose an und überzeugt Anleger schon vorbörslich.

Der US-Einzelhändler Walmart wird nach einem guten dritten Quartal für das noch bis Ende Januar laufende Geschäftsjahr nochmals optimistischer. Das Management um Konzernchef Doug McMillon hob seine Prognose zum zweiten Mal an und erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 4,8 bis 5,1 Prozent, statt der zuvor im August ausgegebenen 3,75 bis 4,75 Prozent. Die Aktie notierte im frühen US-Handel 6,5 Prozent höher.

Der bereinigte operative Gewinn soll nun währungsbereinigt um 4,8 bis 5,5 Prozent steigen, hier hatte sich Walmart zuvor ein Plus von 3,5 bis 5,5 Prozent vorgenommen. Je Aktie wird ein bereinigter Gewinn von 2,58 bis 2,63 Dollar erwartet, hier standen zuvor nur 2,52 bis 2,62 Dollar je Aktie auf dem Zettel.

"Der E-Commerce war auch in diesem Quartal wieder ein Lichtblick", sagte Konzernchef McMillon laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Walmart gewinne Marktanteile, verbessere seine Lieferzeiten und manage seine Bevorratung gut. "Wir sind gut positioniert, um das Jahr und darüber hinaus erfolgreich abzuschliessen."

Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent auf 179,5 Milliarden Dollar (rund 155,2 Mrd Euro). Währungsbereinigt betrug das Plus 6 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn legte um 8 Prozent auf gut 7,2 Milliarden Dollar zu und der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 6,9 Prozent auf 0,62 Dollar. Mit den Zahlen übertraf Walmart die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf gut 6,1 Milliarden Dollar an, nach knapp 4,6 Milliarden vor einem Jahr.

Zudem teilte das Management mit, dass die Notierung der Walmart-Aktie zum 9. Dezember 2025 an die Nasdaq-Börse wechseln soll. Bisher ist das Papier an der New York Stock Exchange gelistet.!-- sh_cad_5

Im NYSE-Handel legte die Walmart-Aktie 6,51 Prozent zu auf 107,16 US-Dollar.

/err/tav/he/he

BENTONVILLE (awp international)

Weitere Links:

Erste Schätzungen: Walmart veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

14:30 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
13:35 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
11:39 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
11:30 Talfahrt fürs Erste beendet
10:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweiz – Keine Freudensprünge/adidas/Zalando – Gemeinsam im Formtief
09:59 Marktüberblick: Gute Stimmung dank NVIDIA
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’066.51 19.89 U5BSSU
Short 13’334.71 13.85 B6CSKU
Short 13’820.84 8.98 SSUB2U
SMI-Kurs: 12’543.06 20.11.2025 17:30:18
Long 12’035.25 19.28 SZ8B6U
Long 11’760.87 13.62 SHFB5U
Long 11’281.33 8.98 SJ9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Jüngste Einstufung durch DZ BANK
NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Zurich Insurance Group setzt in Q3 2025 auf diese 10 US-Aktien
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
NVIDIA-Aktie rutscht dennoch ab: Gewinn und Umsatz klettern weiter kräftig
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Rheinmetall-Analyse: Warburg Research stuft Rheinmetall-Aktie mit Hold ein
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom

Top-Rankings

Bridgewaters Q3-Umbau: Diese Aktien rückten in den Fokus
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Im dritten Quartal 2025 hat sich in David Einhorns Greenlight Capital-Portfolio erneut einiges g ...
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
22:00 US-Gericht: Einsatz der Nationalgarde in Washington illegal
21:14 ROUNDUP: Zwei US-Sender zeigen ab 2027 die Champions League im TV
21:11 Putin bei Armeebesuch: Halten an unseren Kriegszielen fest
21:01 Devisen: Eurokurs im US-Handel kaum bewegt
20:10 Pariser Stabschef: 'Müssen bereit sein, Kinder zu verlieren'
20:06 Aktien New York: Euphorie über Nvidia-Zahlen hält nicht lange an
20:02 OTS: Elite Report / Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen ...
19:49 ANALYSE-FLASH: Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
19:42 Auslieferung des Nord-Stream-Verdächtigen kommende Woche
19:41 Autismus nach Impfung? US-Behörde ändert Infos auf Website