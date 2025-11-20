|Gehobene Erwartungen
|
20.11.2025 22:08:00
Walmart-Aktie fester: US-Einzelhändler hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an
Walmart hebt nach starken Quartalszahlen erneut seine Jahresprognose an und überzeugt Anleger schon vorbörslich.
Der bereinigte operative Gewinn soll nun währungsbereinigt um 4,8 bis 5,5 Prozent steigen, hier hatte sich Walmart zuvor ein Plus von 3,5 bis 5,5 Prozent vorgenommen. Je Aktie wird ein bereinigter Gewinn von 2,58 bis 2,63 Dollar erwartet, hier standen zuvor nur 2,52 bis 2,62 Dollar je Aktie auf dem Zettel.
"Der E-Commerce war auch in diesem Quartal wieder ein Lichtblick", sagte Konzernchef McMillon laut einer Mitteilung vom Donnerstag. Walmart gewinne Marktanteile, verbessere seine Lieferzeiten und manage seine Bevorratung gut. "Wir sind gut positioniert, um das Jahr und darüber hinaus erfolgreich abzuschliessen."
Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,8 Prozent auf 179,5 Milliarden Dollar (rund 155,2 Mrd Euro). Währungsbereinigt betrug das Plus 6 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn legte um 8 Prozent auf gut 7,2 Milliarden Dollar zu und der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 6,9 Prozent auf 0,62 Dollar. Mit den Zahlen übertraf Walmart die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn auf gut 6,1 Milliarden Dollar an, nach knapp 4,6 Milliarden vor einem Jahr.
Zudem teilte das Management mit, dass die Notierung der Walmart-Aktie zum 9. Dezember 2025 an die Nasdaq-Börse wechseln soll. Bisher ist das Papier an der New York Stock Exchange gelistet.!-- sh_cad_5
Im NYSE-Handel legte die Walmart-Aktie 6,51 Prozent zu auf 107,16 US-Dollar.
/err/tav/he/he
BENTONVILLE (awp international)
