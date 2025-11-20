Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Milliardendeal 20.11.2025 22:07:00

EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott

EXACT Sciences-Aktie beflügelt: Übernahmeangebot von Abbott

Abbott stärkt mit der geplanten Exact-Sciences-Übernahme sein Krebsdiagnostikgeschäft, während die Aktie vorbörslich kaum anzieht.

Abbott Laboratories
102.22 CHF -1.77%
Kaufen Verkaufen
Der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories stärkt in einem milliardenschweren Deal sein Diagnosegeschäft. Die Amerikaner wollen Exact Sciences , einen Anbieter von Krebstests, übernehmen und legen dafür rund 21 Milliarden US-Dollar (ca 18,2 Mrd Euro) auf den Tisch. Damit wird Abbott nach eigenen Angaben vom Donnerstag zum Marktführer im schnell wachsenden und rund 60 Milliarden Dollar schweren Krebsdiagnostikmarkt. Wie die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung verkündeten, sollen die Exact-Aktionäre pro gehaltene Stammaktie 105 Dollar erhalten.

Gerüchte über einen bevorstehenden Deal hatten bereits am Vortag die Runde gemacht und das Papier von Exact Sciences um fast ein Viertel in die Höhe getrieben. Nach der endgültigen Verkündung legte die Aktie am Donnerstag um 17,6 Prozent zu. Der Abbott-Anteilschein verlor gut zwei Prozent, nachdem er tags zuvor um drei Prozent gefallen war.

Exact Sciences ist auf die Früherkennung von Krebs und auf Produkte zur Unterstützung von speziell auf die Patienten ausgerichteten Therapien spezialisiert. Das Unternehmen sei führend in den Bereichen Krebsvorsorge, Präzisionsonkologie und Gentests, hiess es weiter. Zu den wichtigsten Produkten gehören unter anderem der Cologuard-Test zur Darmkrebsvorsorge und der Bluttest Cancerguard zur Früherkennung verschiedener Krebsarten.

Im NASDAQ-Handel zeigte sich die EXACT Sciences-Aktie 16,81 Prozent stärker bei 100,67 US-Dollar, während die Abbott-Titel an der NYSE um 1,73 Prozent fielen auf 123,97 US-Dollar.

/tav/err/jha/he

ABBOTT PARK/MADISON (awp international)

