16.12.2025 18:41:43
EQS-Adhoc: Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose
|
EQS-Ad-hoc: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose
Erwartungsgemäss wird das Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis unter dem von Sondererträgen geprägten Vorjahresniveau (11,10 Mio. €) abschliessen. Der Vorstand erwartet ein positives Ergebnis im unteren einstelligen Millionenbereich, wobei hierfür der konkrete Abwertungs- und Zuschreibungsbedarf auf das Umlauf- und das Finanzanlagevermögen zum Bilanzstichtag massgeblich ist.
Zum jetzigen Zeitpunkt beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der Hauptversammlung im Mai 2026 einen Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Der konkrete Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 erfolgt im Rahmen der Beschlussfassungen über die Feststellung der Jahresabschlusszahlen 2025.
Düsseldorf, den 16. Dezember 2025
Susanne Neuschäffer
Ende der Insiderinformation
16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Effecten-Spiegel AG
|Tiergartenstrasse 17
|40237 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|0211 - 68 30 22
|Fax:
|0211 - 69 12 998
|E-Mail:
|info@effecten-spiegel.de
|Internet:
|www.effecten-spiegel.com
|ISIN:
|DE0005647606, DE0005647630
|WKN:
|564760, 564763
|Börsen:
|Freiverkehr in München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2246796
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2246796 16.12.2025 CET/CEST
