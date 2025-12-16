EQS-Adhoc: Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose

EQS-Ad-hoc: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose



16.12.2025 / 18:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose

Erwartungsgemäss wird das Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis unter dem von Sondererträgen geprägten Vorjahresniveau (11,10 Mio. €) abschliessen. Der Vorstand erwartet ein positives Ergebnis im unteren einstelligen Millionenbereich, wobei hierfür der konkrete Abwertungs- und Zuschreibungsbedarf auf das Umlauf- und das Finanzanlagevermögen zum Bilanzstichtag massgeblich ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der Hauptversammlung im Mai 2026 einen Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Der konkrete Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 erfolgt im Rahmen der Beschlussfassungen über die Feststellung der Jahresabschlusszahlen 2025.

Düsseldorf, den 16. Dezember 2025

Susanne Neuschäffer

Vorstand