Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’057 0.2%  SPI 17’920 0.0%  Dow 48’081 -0.7%  DAX 24’077 -0.6%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 5’718 -0.6%  Gold 4’310 0.1%  Bitcoin 69’485 1.1%  Dollar 0.7953 -0.1%  Öl 59.0 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Tesla11448018Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Lidar und eigene Chips: Rivian-Strategie sorgt für Analystenskepsis
Seltene Erden: Der Rohstoff, der Elektro- und Rüstungsindustrie antreibt
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
Sonovoa-Aktie mit Plus: Übernahme von Tinnitus-App SilentCloud
Barry Callebaut-Aktie beflügelt von Gerüchten über Kakao-Abspaltung
Suche...

Effecten-Spiegel Aktie 331105 / DE0005647606

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.12.2025 18:41:43

EQS-Adhoc: Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose

Effecten-Spiegel
13.30 EUR 2.31%
Kaufen Verkaufen

EQS-Ad-hoc: Effecten-Spiegel AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose
Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose

16.12.2025 / 18:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Effecten-Spiegel AG – Geschäftsjahr 2025 Jahresergebnis / Prognose

Erwartungsgemäss wird das Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis unter dem von Sondererträgen geprägten Vorjahresniveau (11,10 Mio. €) abschliessen. Der Vorstand erwartet ein positives Ergebnis im unteren einstelligen Millionenbereich, wobei hierfür der konkrete Abwertungs- und Zuschreibungsbedarf auf das Umlauf- und das Finanzanlagevermögen zum Bilanzstichtag massgeblich ist.

Zum jetzigen Zeitpunkt beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der Hauptversammlung im Mai 2026 einen Dividendenvorschlag zu unterbreiten. Der konkrete Gewinnverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 erfolgt im Rahmen der Beschlussfassungen über die Feststellung der Jahresabschlusszahlen 2025.

Düsseldorf, den 16. Dezember 2025

Susanne Neuschäffer
Vorstand

 



Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Effecten-Spiegel AG
Tiergartenstrasse 17
40237 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: 0211 - 68 30 22
Fax: 0211 - 69 12 998
E-Mail: info@effecten-spiegel.de
Internet: www.effecten-spiegel.com
ISIN: DE0005647606, DE0005647630
WKN: 564760, 564763
Börsen: Freiverkehr in München, Stuttgart
EQS News ID: 2246796

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246796  16.12.2025 CET/CEST